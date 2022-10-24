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Acılı mı acısız mı? Adanalı ve Şanlıurfalı ustaların kebap rekabeti...

Adanalı ve Şanlıurfalı ustaların kebap rekabeti

Acılısı Adana, acısızı ise Urfa diye tabir edilen kebap, iki kent arasında rekabete yol açıyor. Şanlıurfalı ustalar kıymayı sadece tuzla harmanlarken Adanalı ustalar harca tercihen kapya biber ile toz kırmızı biber de ekliyor

Giriş: 24.10.2022 - 12:43 | Güncelleme: ABONE OL
AA

  • Yaygın olarak acılısı Adana, acısızı ise Urfa diye tabir edilen kıyma kebabı, adını aldığı iki kent arasında lezzet rekabeti yaşatıyor. AA'nın haberine göre Adana'da ustalar, günlük aldıkları erkek kuzu etini zırh tabir edilen büyük bıçaktan geçirip, tuz ve toz kırmızı biber ile yoğurduktan sonra elde ettiği kıymayı şişlere takıyor.

  • Şanlıurfalı ustalar ise erkek kuzu etini çift zırh ile kıyma haline getiriyor, içerisine sadece tuz ekledikten sonra şişe geçiriyor. Mangal ateşinde pişirilen kebap, Adana'da közlenmiş biber, domates, yeşillik ve salata ile Şanlıurfa'da ise biber, soğan ve yeşillikle servis ediliyor.

  • İki kent arasında rekabet yaşatan, kendine has farklı lezzetlere sahip Adana kebabı ve Urfa kebabı, beğeniyle tüketiliyor.

  • "UZUN ZAMANDIR REKABET VAR"

    Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Adana Şube Başkanı Biral Serttaş, Adana kebabının, Toros Dağları'nda yetişen bir yaşını geçmemiş kuzudan yapıldığını söyledi.

  • Kuzuların kaburga ve but etinin kullanıldığını belirten Serttaş, "Yüzde 40'ı yağ, yüzde 60'ı kırmızı ettir. Yağı, kaburgadan dengeleyemediğimizde kuyruk yağı kullanırız. Urfa kebabında sadece tuz kullanılır, Adana kebabında toz biber kullanırız ve rengi biraz daha kırmızıya çalar. Bizim şişlerimiz de farklı. Urfa kebabının şişi kalın, bizim yayvandır. Sunumu yaparken pişmiş domates ve biber kullanırız. Ben tercih yapacaksam Adana kebabını seçerim. Ben bu lezzetle büyüdüm. Adana kebabını damak tadım daha çok benimsiyor" diye konuştu.

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