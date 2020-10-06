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Adana merkezli 11 ilde fuhuş operasyonu: 35 gözaltı kararı

Adana'da merkezli 11 ilde, fuhuş soruşturması kapsamında 35 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti gerçekleştirilen operasyonla çok sayıda kişi gözaltına alındı.

06.10.2020 - 08:27 | Güncelleme: ABONE OL
Adana merkezli 11 ilde fuhuş operasyonu
İHA

Adana'da merkezli 11 ilde fuhuş soruşturması kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı fuhuş soruşturması kapsamında 35 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Adana merkezli 11 ilde, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, şafak vakti söz konusu şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Düzenlenen baskınlarda yakalanan şüpheliler Adli Tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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