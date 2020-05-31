Çukurova yöresinin önemli ürünlerinden olan Adana karpuzunun, Karataş ilçesindeki tarlalarda hasadı devam ediyor.
Hasatla birlikte tadı, aroması ve rengiyle ünlü Adana karpuzu, sofralardaki yerini almaya başladı.
Tarladan kilogramı 1,35-1,50 liraya tüccarlara satılan karpuzun, tezgaha ulaştığında kilogramı 2-5 lira arasında değişiyor.
EKİM ALANINDAKİ DÜŞÜŞ VE YAĞIŞLARIN ETKİSİ
Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'ndan önce başlayan karpuz hasadının, sahil kıyısındaki Karataş ve Yumurtalık ilçelerinde yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.
Türkiye'nin ilk turfanda karpuz hasadının kentte yapıldığını vurgulayan Doğru, hem lezzeti hem de erkenci olmasından dolayı Adana karpuzunun ülke için önemli bir yer tuttuğunu kaydetti.
Doğru, Türkiye'de üretilen karpuzun yaklaşık yüzde 20'sini Adana'nın tek başına karşıladığını belirterek, şöyle konuştu.
"Geçen sene Adana'da 124 bin dekarda karpuz ekimi vardı. Bu sene 110 bin dekar civarına düştü. Bir miktar azaldı karpuz ekim alanı. Geçen yıl 867 bin ton karpuz üretmişken, bu seneki tahminimiz gerek ekim alanlarının azalması gerekse kış aylarında yaşanan yağışlar neticesinde 800 bin ton civarında bulunuyor. Turfanda Adana karpuzu ilk çıktığında çiftçimiz tarlada 1,85-2 lira arasında satabiliyordu. Ama hasat arttıkça, fiyatlar biraz geriye doğru gitti. Kilogramı tarlada 1,35-1,50 lira arasında."
YERLİ KARPUZ ÜRETİCİSİ İÇİN ÖNEMLİ KARAR
İthal karpuzun vergisinin ton başına 75 dolardan 300 dolara çıkartılmasını da değerlendiren Doğru, "Karpuzda fiyatların dengelenmesi açısından üreticiler adına hükümetimize teşekkür etmek isterim. Çünkü ithalatta ton başına gözetim kararnameyle uygulamaya geçti. Bu yerli karpuz üreticisinin korunması için önemli bir karar. Fiyatlar geriye gitmezse bugünkü fiyatlarla karpuz üreticisinin alınan verimle mutlu bir hasat sezonu geçireceğine inanıyorum." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!