29 kişide korona! Maç ertelendi

İHA

Konuyla ilgili kulübün resmi sayfalarından yapılan açıklamada, “İstanbulspor A.Ş maçı öncesinde futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız Covid-19 testleri yapılmış, 24 futbolcu, 2 teknik heyet ve 3 personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

TFF 1. Lig'de yarın oynanması gereken İstanbulspor-Adana Demirspor karşılaşması konuk ekipteki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.