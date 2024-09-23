Adana Demirspor, Michael Valkanis ile yolları ayırdı!

Süper Lig'de 6 haftada 5 mağlubiyet 1 beraberlik alan Adana Demirspor, teknik direktör Michael Valkanis ile yolları ayırdı.

Mavi-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Michael Valkanis ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Valkanis ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.