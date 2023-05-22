Ali Gültiken (Sabah): "Adana Demirspor oyunun boyunu uzatmayı seven bir takım. Çabuk oynama düşüncesinin yanında rakip savunma arkasına inmeyi de zorlayan bir takım. Maç boyunca Akintola, Onyekuru, Yusuf, Ndiaye ve Belhanda'yla bunu denediler. Bölüm bölüm istediklerini yaptılar fakat Beşiktaş, karşısında bu tür oynayan rakipleri seven bir takım. Çok adamla hücum yapıp orta sahayı boşalttığınızda Beşiktaş bunun cezasını kesiyor. Adana Demirspor'un kendisine yapmak istediğini, aynı silahla geriye çevirdi, silahının geri tepmesine sebebiyet verdi."