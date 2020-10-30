Adana merkez Seyhan ilçesi Kanal Kıyıboyu Caddesi'ndeki devriye gezen polis ekipleri, DSİ'ye ait sulama kanalına bir kişinin düştüğünü gördü. Polis ekipleri olay yerine itfaiye ve 112 sağlık ekibi çağırdı.

Akıntı nedeniyle yaklaşık 300 metre sürüklenen kimliği öğrenilemeyen bir kişi, itfaiye ekiplerinin attığı halata tutunarak kurtarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.