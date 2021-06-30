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Kocasını öldürdü! Rezidansta cinayet!

Adana'da, rezidansta yaşayan İzel Erdeve (36),tartıştığı eşi Okan Erdeve'yi (47) göğsünden bıçaklayarak yaraladı. Polis tarafından gözaltına alınan İzel Erdeve, kendisini görüntüleyen gazetecileri görünce ağlayarak, "Neyi çekiyorsunuz, sanki öldü" dedi. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Okan Erdeve, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi

30.06.2021 - 13:46 | Güncelleme: ABONE OL
ADANA'DA KORKUNÇ OLAY! Son dakika: Kocasını öldürdü! Rezidansta cinayet!
Kocasını öldürdü! Rezidansta cinayet!
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DHA

Adana'da, saat 11.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi´ndeki sitede akılalmaz bir olay meydana geldi. Rezidansın 16´ncı katında yaşayan İzel (36) ile eşi Okan Erdeve (47) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

ASANSÖRÜN ÖNÜNE YIĞILDI

DHA'da yer alan habere göre tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine İzel Erdeve, mutfaktan aldığı bıçakla eşini göğsünden yaraladı.

Okan Erdeve, aldığı bıçak darbesiyle panikleyerek evden çıkıp, kanlar içinde asansörün önüne yığıldı.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Kavga sesini duyan komşularının durumu bildirmesi üzerine, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Okan Erdeve, ambulansla hastaneye götürüldü.

"NEYİ ÇEKİYORSUNUZ SANKİ ÖLDÜ"

Sinir krizi geçiren İzel Erdeve ise polis ekiplerince aşağı indirildi.

İzel Erdeve, kendisini görüntüleyenleri görünce ağlayarak dizleri üzerine çöküp, "Neyi çekiyorsunuz, sanki öldü" dedi.

KOCASI HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekiplerince gözaltına alınan İzel Erdeve, polis merkezine götürülürken, ağır yaralı olarak hastanede tedaviye alınan Okan Erdeve ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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