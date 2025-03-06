Sokakta öldürülmüştü! 3 bin liralık kanlı husumet!
Adana'da, sokakta tabancayla vurulmuş halde bulunan 30 yaşındaki Alpay Bozkurt'u öldürdüğü iddia edilen arkadaşı 28 yaşındaki Hüsamettin Sert yakalandı. Bozkurt'u 3 bin lira borcunu ödemediği gerekçesiyle öldürdüğü öne sürülen Sert tutuklandı
Adana'da olay, 4 Mart'ta saat 22.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi 919 Sokak'ta meydana geldi.
M.T. isimli kişi, evinden çıktığı sırada sokakta yerde yatan Alpay Bozkurt'u (30) vücudunun çeşitli yerlerinden tabancayla vurulmuş halde buldu.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADIHüsamettin Sert, cezaevine gönderildi.
DHA'daki habere göre ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesi yapılan Bozkurt'u ambulansla hastaneye götürdü. Bozkurt, kurtarılamadı.
POLİS, KAMERA KAYITLARINI İNCELEDİHüsamettin Sert, sorgusunda, "Alpay'ı ben öldürmedim, başkası öldürmüş olabilir" dedi.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, sokaktaki ve bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, Bozkurt'un son olarak arkadaşı Hüsamettin Sert'in (28) taksisine bindiğini belirledi.
3 BİN LİRALIK HUSUMET
Bozkurt'un, arkadaşı Sert'e 3 bin lira borcu olduğu, ödemediği için de aralarında husumet başladığı belirlendi. Plakasından tespit edilen taksi, 19 Mayıs Mahallesi'nde park halinde bulundu.
TABANCA VE MERMİ ÇEKİRDEĞİ BULUNDU
Polis, araçtaki cinayet şüphelisi Sert'i, olayda kullandığı değerlendirilen tabanca ile gözaltına aldı. Taksideki incelemede, mermi çekirdeği de bulundu.
"ÖLDÜRMEDİM" DEDİ TUTUKLANDI
Emniyete götürülen Sert, sorgusunda, "Alpay'ı ben öldürmedim, başkası öldürmüş olabilir" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sert, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.