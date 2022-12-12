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Hastane müdürüne otoparkta silahlı saldırı!

Adana’da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Müdürü Kamil Önder, hastane otoparkında kimliği belirsiz şüpheli tarafından tabancayla bacağından yaralandı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

Giriş: 12.12.2022 - 11:50 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Adana'da dehşet! Hastane müdürüne otoparkta silahlı saldırı! - Güncel haberler
DHA

Adana'da olay, saat 10.00 sıralarında Çukurova Üniversitesi (Ç.U) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi yerleşkesinde meydana geldi.

OTOMOBİLİ PARK EDİP ARAÇTAN İNDİ

DHA'da yer alan habere göre Hastane Müdürü Kamil Önder, otomobilini otoparka park ettikten sonra aracından indi.

SOL BACAĞINDAN 2 KURŞUNLA VURULDU

Bu sırada kimliği belirsiz bir kişi, tabancayla Kamil Önder’e ateş açtı. Sol bacağına 2 kurşun isabet eden Önder yaralandı.

BİR SÜRE SONRA YERE YIĞILDI

Saldırının ardından şüpheli kaçtı. Yürüyerek hastanenin acil servisine gitmeye çalışan Kamil Önder bir süre sonra yere yığıldı.

POLİS KAÇAN ZANLIYI ARIYOR

Olayı gören hastane görevlileri, polise haber verdikten sonra Önder'e müdahale etti. Önder, ilk müdahalesinin ardından acil servise götürülerek tedaviye alındı. Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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