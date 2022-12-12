Bu sırada kimliği belirsiz bir kişi, tabancayla Kamil Önder’e ateş açtı. Sol bacağına 2 kurşun isabet eden Önder yaralandı.

Olayı gören hastane görevlileri, polise haber verdikten sonra Önder'e müdahale etti. Önder, ilk müdahalesinin ardından acil servise götürülerek tedaviye alındı. Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.