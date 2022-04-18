ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI 2022

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yapılan personel alımı başvuru sonuçlarına ilişkin açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da dahil edilecektir.) hesaplanarak boy ve kilo ölçümüne çağrılacaklar tespit edilecektir."