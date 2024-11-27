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        Haberler Bilgi Yaşam Adalet Bakanlığı icra müdürü ve müdür yardımcılığı sınav giriş belgeleri yayınlandı! İcra müdür ve müdür yardımcılığı sınavı ne zaman?

        Adalet Bakanlığı icra müdürü ve müdür yardımcılığı sınav giriş belgeleri yayınlandı! İcra müdür ve müdür yardımcılığı sınavı ne zaman?

        Adalet Bakanlığı icra müdürü ve müdür yardımcılığı sınav giriş belgeleri yayınlandı. Böylelikle sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmış oldu. Peki İcra müdür ve müdür yardımcılığı sınavı ne zaman, sınava giriş belgesi nasıl alınır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2024 - 11:33 Güncelleme: 27.11.2024 - 11:34
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          ÖSYM Başkanlığı, 2024 Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı(2024-İcra) Sınava Giriş Belgeleri Erişime açıldığını duyurdu.

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          İCRA MÜDÜR VE MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVA GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI

          ÖSYM Başkanlığı, 2024 Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı(2024-İcra) Sınava Giriş Belgeleri Erişime açıldığını duyurdu.

          7 Aralık 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı'na (2024-İcra) başvuran adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

          Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni 27 Kasım 2024 tarihinde saat 11.00'den itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden edinebilecektir.

          DİKKAT!

          7 Aralık 2024 tarihinde uygulanacak 2024-İcra sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

          Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

          ÖSYM BAŞKANLIĞI

          SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

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