Acun Ilıcalı, Geçtiğimiz günlerde özel uçak aldığı haberleriyle gündeme gelmişti. Çıkan haberlerden sonra Besteci ve söz yazarı Şehrazat ise Acun Ilıcalı'nın telif haklarını ödemediğini iddia etti. Ilıcalı'ya bu haber üzerinden tepki gösterdi. Şehrazat, Ilıcalı'yı 'emek hırsızlığı' ile suçlarken, "Önce telif ücretlerini öde" ifadelerini kullandı. Şehrazat kişisel Twitter hesabından "Haram zıkkım olsun" diye yazdı.

Ilıcalı ise Twitter hesabından, ünlü müzisyene dava açacağını duyurdu. Ilıcalı, "Bizden haksız bedel talep edip istediğini alamayınca hakaret yolunu seçen bu terbiyesiz kişiye cevabımızı mahkemede vereceğiz. Tazminatı ise işitme engelli miniklerimiz için kullanacağız" dedi.

Ilıcalı'nın sözlerinden sonra Şehrazat, "Ortada bir haksız kazanç var ama benimkimi seninki mi onu Aralık'ta göreceğiz. Zaten mahkemeliyiz dört yıldır kamuoyunu yanıltma! Ayrıca bir tek ben değilim birçok besteci ve söz yazarı arkadaşımda seninle mahkemelik bence sus konuşma!" ifadelerini kullandı.