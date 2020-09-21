Acun Ilıcalı, Uzaktan eğitim gören milyonlarca ihtiyaç sahibi öğrenci için Kızılay ile ortak bir çalışmayla Haydi Şimdi destek kampanyası başlattı. Mesut Özil, Haluk Levent gibi ünlü isimlerinde kampanyaya destek vermesinin yanı sıra iş dünyasından kampanyaya büyük meblağlar bağışlandı. Peki Acun Ilıcalı bilgisayar kampanyasında ne kadar toplandı? İşte Acun Ilıcalı Haydi Şimdi kampanyasında toplanan para...

ACUN ILICALI BİLGİSAYAR KAMPANYASINDA NE KADAR TOPLANDI?

TV8 ekranlarından canlı olarak düzenlenen Haydi Şimdi - MEB Yardım Kampanyası, MEB desteği ile gerçekleştiriliyor. Birçok ünlü ismin yanı sıra spor ve iş dünyasından da destekler gecikmedi. Ilıcalı, şimdiye kadar toplanan bağışların 7 milyona yaklaştığını ve hedefin 20 milyon olduğunu belirtti.

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR KAMPANYASINA NASIL DESTEK OLUNUR?

Kampanyaya SMS yoluyla katılmak isteyenler "EĞİTİM" yazıp 2868'e mesaj göndermeleri yetiyor. Diğer yandan Türk Kızılay Mobil Çağrı merkezini "168"i arayarak bağış yapılabiliyor. Kızılay'ın mobil uygulamasını indiren kullanıcılar da uygulama üzerinden destek sağlayabiliyor.

Haydi Şimdi kampanyasına farklı platformdan destek yapmak için https://www.kizilay.org.tr/ adresi kullanılabilecek. İstenen bilgiler doldurulduktan sonra bağış gerçekleşmiş olacak.