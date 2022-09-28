Açık Lise sınav tarihleri 2022-2023: MEB takvimi ile 1. dönem AÖL sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi?

Açık Lise sınav tarihleri 2022-2023: MEB takvimi ile AÖL sınavları ne zaman, nasıl yapılacak?

AÖL 1. dönem sınav tarihleri günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Ekim ayına sayılı günler kala gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamalara çevrildi. Eğitimini açıktan tamamlayan lise öğrencileri için AÖL sınav tarihlerini haberimizde derledik. İşte detaylar...

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