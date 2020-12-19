Açık Kapı yardım başvurusu nasıl yapılır? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs sebebiyle sıkıntı yaşayan vatandaşlar valiliklere ya da kaymakamlıklara gitmek yerine e-devlet üzerinden Açık Kapı uygulamasına tıklayarak yardım başvurusunda bulunabilecek. Peki, Açık Kapı yardım başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar...

AÇIK KAPI YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Açık Kapı yardım başvurusu, İçişleri Bakanlığı’nın açmış olduğu ekran üzerinden alınmaya devam ediyor. Vatandaşlar en üst düzeyde iletişimin kurulması amacıyla açılan Açık Kapı, valilikler ve kaymakamlıklarda bulunan ve yardım başvurusu yapılan birimlere müracaat için kullanılmaktadır.

Yardım başvurusu için Açık Kapı üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Öncelikle, aşağıdaki linke tıklayın.

E-Devletiniz varsa E-Devlet ile başvuru yap, yoksa Başvuru Yap butonuna basın.

Başvuru ekranında TC Kimlik Numarası ile birlikte bazı bilgileriniz istenecektir. Bunları girin ve ben robot değilim butonunu işaretleyip onay kodu gönderin.

Sonraki ekranda karşınıza yardım başvurusu yapabileceğiniz bölüm gelecek. Buraya yardım başvurusu için taleplerinizi yazın ve başvurunuzu göndererek tamamlayın.

AÇIK KAPI BAŞVURU EKRANI

AÇIK KAPI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Başvurunuzun ardından size verilen numarayı T.C kimlik numaranız ile birlikte girerek "Onay Kodu Gönder" butonuna tıklayınız.

Kayıt esnasında girdiğiniz cep telefonu numarasına sistem tarafından sms olarak ONAY KODU gönderilecektir. Onay kodunuzu girdikten sonra başvurunuzun detaylarına ulaşabileceksiniz.

KİMLİK MAĞDURİYETİ AÇIK KAPI’YLA SON BULDU

Doğrudan vatandaşla temas eden birimler olan Açık Kapılarda ilginç hikayelere de rastlanılıyor. Eskişehir’de yaşayan 70 yaşındaki kanser hastası N. E. kimliğini kaybettikten bir süre sonra evine gelen haciz ihbarlarıyla sarsıldı. Dolandırıcılar tarafından Kocaeli’nde adına açılan şirketler sebebiyle büyük mağduriyet yaşayan hatta kanser ilaçlarını alamayan, engelli maaşı bağlatamayan N.E.’nin sorunu, Eskişehir ve Kocaeli Açık Kapı birimlerinin koordinasyonu ve ısrarlı takibiyle çözüldü. Sonrasında engelli maaşı da bağlanan N. E., haciz korkusundan kurtulduğu gibi artık ilaçlarını rahatlıkla alabiliyor.



UYUŞTURUCU MADDE BAĞIMLILIĞINDAN KURTULDU

Muşta ikamet eden İstanbul Valiliği Açık Kapı birimine “beni bu illetten kurtarın” diyerek şahsen başvuran C. K. yaklaşık 1 yıldır uyuşturucu madde kullandığını anlatıp yardım istedi. Sonrasında tedavi süreci başladı. İstanbul Valiliğinin bizzat takibi ve ilgili kurumları koordine etmesiyle üç aylık bir çalışmanın sonucunda C. K., iyileşmiş ve bağımlılıktan kurtulmuş olarak Muş’a geri döndü. Üniversiteyi bitirip KPSS’den 79 puan aldı.



KADINA ŞİDDETTE DE AÇIK KAPI GÖREV BAŞINDA

Kadına yönelik şiddet vakalarında da Açık Kapı birimleri başvuru alıp, takip yapabiliyor. Yine Eskişehir’de evli olduğu eşinden şiddet gören kadın, valilik bünyesindeki Açık Kapı birimine başvurarak yardım talep etti. Bu talebin karşılığında kendisine barodan avukat sağlandı, şiddet uygulayan eşine uzaklaştırma kararı alındı. Aynı zamanda şiddet mağduru kadına valilik imkanlarıyla gerekli maddi yardımlar yapıldı.



KAPILAR DAHA DA AÇILACAK

Teşkilatlanması ve personel eğitimleri İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesinde takip edilenAçık Kapı birimlerinin sayılarının yükseltilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.