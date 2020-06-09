İthalat Rejimi Kararına Ek Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, bazı açık hava ağaçlarının gümrük vergisi oranı yüzde 19.5 ve tabii mantarların gümrük vergisi oranı yüzde 15 seviyesine yükseltildi.

Söz konusu oranlar açık hava ağaçlarında yüzde 3.9, tabii mantarlarda ise yüzde 1 olarak uygulanıyordu.