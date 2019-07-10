10 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye’nin dört bir yanındaki 27 il, 180 ilçe ve beldede faaliyetlerini 2002 yılından bu yana sürdüren Aksa Doğalgaz, 2019 temmuz ayı itibarıyla 3 milyon aboneye ulaştığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, 2018 yılında 681 milyon TL yatırımla 3 bin 409 kilometre yeni şebeke imalatı gerçekleştiren ve böylece toplam şebeke uzunluğunu 27 bin 883 kilometreye ulaştıran Aksa Doğalgaz'ın, Türkiye’nin ulaştığı toplam doğal gaz şebeke uzunluğunun yüzde 20’sini oluşturduğu kaydedildi.
Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, "Yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bir yıl gibi kısa bir zaman içinde, dağıtım bölgelerimiz kapsamındaki 36 ilçeyi ilk kez doğal gazla buluşturmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.
Yatırımlarına ara vermeyeceklerini belirten Arslan, "Kısa vadede, 2021 yıl sonuna kadar 3.8 milyon aboneye, yeni hizmet vermeye başlayacağımız illerle birlikte uzun vadede ise toplamda 4.7 milyon aboneye doğal gaz konforu sunmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.
DAĞITIM MİKTARINI 9.8 MİLYAR METREKÜPE ÇIKARACAK
Gerçekleştirecekleri yatırımlarla 2021 yılı sonuna kadar dünyanın etrafında bir tam tur atabilecek uzunlukta şebeke ağına sahip olacaklarını belirten Arslan, önümüzdeki dönemlerde gerçekleştirecekleri yatırımlarla lisans sahibi oldukları bölgelerde herkesi doğal gaz ile tanıştırmayı hedeflediklerini belirtti.
Hizmet verdiği bölgelere 2018 yılında 8.5 milyar metreküp doğal gaz dağıtımı gerçekleştiren Aksa Doğalgaz'ın, 2019 yılı sonunda yeni yatırımlar ve aboneliklerle 9.8 milyar metreküplük doğal gaz dağıtım miktarına ulaşmayı hedeflediği belirtildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!