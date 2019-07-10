Abone sayısı 3 milyon oldu

Türkiye’nin dört bir yanındaki 27 il, 180 ilçe ve beldede faaliyetlerini 2002 yılından bu yana sürdüren Aksa Doğalgaz, 2019 temmuz ayı itibarıyla 3 milyon aboneye ulaştığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, 2018 yılında 681 milyon TL yatırımla 3 bin 409 kilometre yeni şebeke imalatı gerçekleştiren ve böylece toplam şebeke uzunluğunu 27 bin 883 kilometreye ulaştıran Aksa Doğalgaz'ın, Türkiye’nin ulaştığı toplam doğal gaz şebeke uzunluğunun yüzde 20’sini oluşturduğu kaydedildi.

Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, "Yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bir yıl gibi kısa bir zaman içinde, dağıtım bölgelerimiz kapsamındaki 36 ilçeyi ilk kez doğal gazla buluşturmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Yatırımlarına ara vermeyeceklerini belirten Arslan, "Kısa vadede, 2021 yıl sonuna kadar 3.8 milyon aboneye, yeni hizmet vermeye başlayacağımız illerle birlikte uzun vadede ise toplamda 4.7 milyon aboneye doğal gaz konforu sunmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

DAĞITIM MİKTARINI 9.8 MİLYAR METREKÜPE ÇIKARACAK

Gerçekleştirecekleri yatırımlarla 2021 yılı sonuna kadar dünyanın etrafında bir tam tur atabilecek uzunlukta şebeke ağına sahip olacaklarını belirten Arslan, önümüzdeki dönemlerde gerçekleştirecekleri yatırımlarla lisans sahibi oldukları bölgelerde herkesi doğal gaz ile tanıştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Hizmet verdiği bölgelere 2018 yılında 8.5 milyar metreküp doğal gaz dağıtımı gerçekleştiren Aksa Doğalgaz'ın, 2019 yılı sonunda yeni yatırımlar ve aboneliklerle 9.8 milyar metreküplük doğal gaz dağıtım miktarına ulaşmayı hedeflediği belirtildi.