Abdullah Ağar: Suriye’de bir anda artan hararet

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Abdulla Ağar’ın “Suriye’de bir anda artan hararet üzerine” değerlendirmesi:
— Abdullah Ağar (@abdullahagar2) February 1, 2020
Soçi ve Astana mutabakat teorilerini sahada herkesin kabul edeceği bir pratiğe dönüştüremeyen Türkiye-Rusya ve İran ilk defa bu kadar riskli bir şekilde karşı karşıya.
Astana mutabakatında 15-30 km’nin ağır silahlardan ve terörist kabul edilen unsurlardan arındırılması, M-4 ve M-5 karayollarının güvenliğinin sağlanarak ulaşıma açılamaması üzerine, geçen sene başından beri rejimin aralıklarla sürdürdüğü İdlib saldırıları, en sonunda Türkiye’nin sinir uçlarına değdi.
Yaklaşık 700 bin sığınmacının hareketlenmesi ve saldırıların dolaylı etkisinin İdlib kovanında doğrusal bir etkiye ve çok bileşenli bir tehdide dönüşme eğilimiyle diplomatik gerginlik arttı. Bu Erdoğan’ın konuşmalarında kendini gösterdi. Milli Savunma Bakanlığı’nın İdlib yığınağında ciddi artış görüldü.
SURİYE MİLLİ ORDUSU HAREKETLİ
Geçen hafta içindeki Erdoğan ile Putin arasındaki diplomasi her iki tarafın kabul edeceği ve benimseyeceği bir çözümü de üretemedi. Putin ile Erdoğan arasında dün yapılması beklenen telefon görüşmesi ise gerçekleşmedi. Bütün bunların üzerine Türkiye’nin Suriye Milli Ordusu (SMO) üzerindeki engelleyici duruşu, gelişen bu durumla birlikte sessizliğe dönüşünce birkaç haftadır ciddi kıpırdanış üreten SMO hareketlendi.
“ALEVLENEN AZİM” OPERASYONU
Hareketlenen SMO, Halep’in doğusu, El Bab’ın güney ve batısı ve İdlib bölgesinde karşı ataklar gerçekleştirmeye başladı. Bazı bölgelerde Rus ve rejim kontrol noktalarını ele geçirdi. Suriye Milli Ordusu, Halep doğusunda başlattıkları operasyonun adını "Alevlenen Azim" olarak açıkladı. Suriye Milli Ordusu Rejim ve YPG/PKK hedeflerine yönelik bu karşı saldırılarında Kuveyres hava üssünü gradlarla vurduğu, Şale Radar Üssü, Tel Rahhal, Karabişe gibi birkaç köy ve bölgeyi ele geçirdiği ifade ediliyor.
ABD’YE YENİ FIRSATLAR SUNUYOR
Rus jetlerinin havada olduğu, taarruzi pozisyonlar ürettikleri ifade ediliyor. Ancak şu ana kadar SMO üzerine aktif akın yok. Gelişen bu sürpriz durum ise “Astana’nın fişini çekme zamanı geldi” diyen ABD’ye yeni bazı fırsatlar sunabileceği görülüyor.
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