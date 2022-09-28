ABD vizesinde sorun ret mi, bekleme süresi mi? 0:00 / 0:00

Özellikle 2022'nin başından bu yana Türk vatandaşları vize konusunda ciddi problemler yaşıyor. Kimi ülkelerde bu doğrudan ret sorunu olarak kendini gösterirken, kimi ülkelerde ise uzun bekleme süreleri öne çıkıyor. Peki ABD'de durum nasıl? Haberturk.com Dış Haberler Editörü İrem Kuşoğlu'nun haberi.

Son dönemlerde Türk vatandaşları vize konusunda ciddi problemler yaşıyor. Avrupa ülkelerinde bu kendini vize reddi olarak gösterirken, ABD’de buna bir de 1 yıla varan uzun randevu süreleri ekleniyor.

ÇAVUŞOĞLU 'KASITLI', ABD 'SORUNUN FARKINDAYIZ' DEDİ Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, son dönemlerdeki diplomasi trafiğinde tahıl krizi, savaş gibi konuların yanı sıra Türk vatandaşlarının vize sorunlarına da ağırlık verdi. Sorunların farkında olduklarını söyleyen Çavuşoğlu, Eylül içerisinde büyükelçilerle de görüşecek bu konuyu dile getireceklerini, duruma göre de önlemlerini alacaklarını söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamalar sonrası Türkiye'de ABD vizesine başvuran vatandaşların uzun süreler bekletilmesinin iki ülke ilişkilerine zarar vermesini istemediklerini ve vize kapasitesini artırmak için yenilikçi yollar aramayı sürdüreceklerini ifade etti. Bununla beraber COVID-19 salgınının tüm dünyada ABD vize süreçleri konusunda gecikmelere yol açtığını dile getiren yetkili, Türkiye'de de diğer ülkeler ile eşit düzeyde vize sürelerini bir an önce azaltmak için çalıştıklarını da kaydetti.

SORUN RET Mİ, BEKLEME SÜRESİ Mİ? Peki ABD vizesine başvuran Türklerin ne kadarı vize aldı? Sorun vizelerde verilen ret oranları mı yoksa anormal bekleme süreleri mi? Haberturk.com’un konuya ilişkin sorusunu yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisi’nin paylaştığı tablolardaki verilere göre, 2012 yılında İstanbul ve Ankara bürolarında toplam 91,482 kişiye göçmen olmayan vizeler verildi. 2012 yılında bu sayının 92,925’e, 2013 - 2016 aralarında da artarak sırasıyla 100 bin 24, 104 bin 844 ve 113 bin 240’a yükseldiği görüldü. 2017’de bu sayı 97 bin 25’e düşerken, 2018’de 78 bin 126, 2019’da 86 bin 106 kişiye göçmen olmayan vize verildi. 2020 ve 2021’de ise büyük düşüşler görüldü ve 2020’de 42 bin 76 kişi, 2021’de ise yalnızca 19 bin 741 kişi vize alabildi. Ancak ABD’li yetkililer, COVID-19 pandemisi nedeniyle görevlilere Mart 2020'nin sonlarında rutin vize hizmetlerini askıya almaları ve yalnızca kritik görev ile acil durum hizmetleri sunmaları talimatı verildiğini, bunun da bu dönemki sayılarda önemli bir etkisi olduğunu vurguladı. Peki asıl tartışmaların başladığı 2022 yılında durum ne? Yine ABD Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisi’nin paylaştığı tablolardaki verilere göre Temmuz ayına kadar göçmen olmayan vize toplamı 43 bin 187 olarak görülüyor. Ocak 2022’de 4741 vize verilirken; Nisan, Mayıs aylarına doğru kademeli olarak artarak Haziran’da 7577’ye ulaştığını görüyoruz. Yani pandemi koşullarının ve kurallarının bırakılması ile birlikte başvuru sayının yeniden arttığını ve verilen vize sayısında da COVID-19 öncesi ortalamaya yaklaştığını görüyoruz. Schengen ile kıyaslandığında aslında ABD’de yaşanan sorunun verilen vize sayısından öte zamanlama ile ilgili olduğu verilerden de görülüyor.

GECİKMELER KONUSUNDA BAŞVURU SAHİPLERİ UYARILIYOR ABD Büyükelçiliği’nin vize randevu sistemine girildiğinde de sayfada sizi “Artan vize randevu talepleri nedeniyle, vize ücretini ödemekle mülakat randevusu almak arasında önemli bir gecikme yaşayabileceğinizi lütfen unutmayınız. Vize ücretini ödeyerek, bir mülakat randevusu almanın en az birkaç ay sürebileceğini kabul etmiş olacaksınız.” notu karşılıyor. Bu da bekleme süresinin ne kadar uzayabileceğini bir diğer kanıtı. ABD vizesindeki anormal gecikmelere yönelik ulaşmaya çalıştığımız yetkililer de bir anlamda hem verileri hem de Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasını bu anlamda doğruluyor. Açıklamada, pandemi döneminde sadece belirli durumlarda vize verildiği, buna uygun sayıyla çalışıldığını şimdi ise yoğun tempoya bağlı olarak aksamalar yaşandığı belirtildi.

BEKLEME SÜRESİ NE KADAR? ABD Dışişleri Bakanlığı’nın sitesindeki veriye göre İstanbul Konsolosluğu’ndan en erken randevu tarihi olarak 2023 baharı gösteriliyor. İstanbul Konsolosluğu’ndan en erken randevu tarihi olarak 2023 baharının verilmesi bir anlamda eğer önceden aldığınız uçak biletiniz veya bir programınız varsa, Mayıs başına kadar normal şartlar altında başvuru yapmanızın neredeyse imkansız olduğu anlamına geliyor. Göçmen Olmayan Vize Türü (İSTANBUL İÇİN) Tahmini Bekleme Süresi Ziyaretçi Vizesi 219 Takvim Günü Öğrenci/Değişim Ziyaretçi Vizesi 101 Takvim Günü Diğer Göçmen Olmayan Vizeler 105 Takvim Günü

Ankara'da ise bu durum biraz daha kısa. ABD Dışişleri Bakanlığı verilerine göre standart ziyaretçi vizesi için İstanbul'da bekleme süresi 219 takvim günü iken, Ankara'da bu süre 128'e düşüyor. Ancak yine de 2023'ten önce başvuru imkansız. Göçmen Olmayan Vize Türü (ANKARA Tahmin Bekleme Süresi Ziyaretçi Vizesi 128 Takvim Günü Öğrenci/Değişim Ziyaretçi Vizesi 65 Takvim Günü Diğer Göçmen Olmayan Vizeler 50 Takvim Günü

İSTANBUL BAKÜ'DEN, TEL AVİV ANKARA'DAN FAZLA BEKLİYOR ABD'de pandemi nedeniyle bekleme süreleri tüm ülkelerde normalin üzerinde seyrediyor. Ancak Türkiye'de bekleme süresi 128 ile 219 arasında değişirken, turistik ziyaret için vize isteyen ülkelerde durum biraz daha farklı. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde paylaşılan tahmini başvuru bekleme sürelerinde ülkelere ve yoğunluklarına göre durum değişebiliyor. Örneğin; Bulgaristan'da Sofya'dan başvuran bir kişinin standart vize randevusu için ortalama 55 gün beklerken, öğrenci/değişim vizesinde bu süre 20 güne kadar düşüyor. Sırbistan'da ise standart vize randevusu için ortalama 150 gün beklenirken, öğrenci/değişim vizesinde bu süre 12 takvim günü olarak görülüyor. İsrail'de ise standart turistik vizede ortalam 75 gün beklenirken, öğrenci vizesinde durum 2 güne kadar düşüyor. ÜLKE Ziyaretçi Vizesi Öğrenci/Değişim Ziyaretçi Vizesi Diğer Göçmen Olmayan Vizeler Bulgaristan (Sofya) 55 Takvim Günü 20 Takvim Günü 23 Takvim Günü Sırbistan (Belgrad) 150 Takvim Günü 12 Takvim Günü 12 Takvim Günü İsrail (Tel Aviv) 164 Takvim Günü 1 Takvim Günü 2 Takvim Günü Azerbaycan (Bakü) 75 Takvim Günü 2 Takvim Günü 10 Takvim Günü İPTAL EDİLEN VİZE BAŞVURULARI İLE SÜRE ÖNE ÇEKİLEBİLİR Eğer başvurularda bir iptal durumu olursa, şans eseri kişiler bu boşluktan faydalanarak sırasını daha önlere çekilebiliyor. Ancak bunun oranı da fazlasıyla düşük. Ancak bu aralıkta gitmesi gerekenler genellikle bu ihtimali değerlendirerek vize görüşmelerini erkene çekmeye çalışıyor. ABD vizesindeki süreleri daha erken tarihlere çekmek için ABD tarafının çalışmaları sürüyor. Bu süre zarfında ise sorunlar bir süre daha yaşanacağa benziyor… * Haberin görselleri iStock ve Shutterstock'tan servis edilmiştir.