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ABD Suriye’de iki DEAŞ elebaşının öldürüldüğünü açıkladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye’nin doğusunda düzenledikleri baskında iki DEAŞ elebaşının öldürüldüğünü duyurdu

Giriş: 11.12.2022 - 18:20 | Güncelleme: ABONE OL
ABD Suriye’de iki DEAŞ elebaşının öldürüldüğünü açıkladı
ABD: "Suriye’de iki DEAŞ elebaşı öldürüldü"
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AA

CENTCOM’dan yapılan yazılı açıklamada, “ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı güçleri, 11 Aralık'ta yerel saatle 02.57'de Suriye'nin doğusunda başarılı bir helikopter baskını düzenleyerek DEAŞ’ın doğu Suriye'deki komplo ve operasyonlarına karışan örgütün Suriye Vilayet Sorumlusu Anas da dahil olmak üzere iki DEAŞ elebaşını öldürdü.” ifadelerine yer verildi.

Operasyonun tek taraflı olarak ABD askerlerince gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, ilk belirlemelere göre operasyonda sivil kaybın olmadığı belirtildi.

Açıklamada, operasyonun tam olarak hangi il ve ilçede yapıldığı belirtilmezken, operasyonun ana hedefinin hangi DEAŞ elebaşı olduğu da ifade edilmedi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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