ABD'nin Olimpiyat takımını Beyonce tanıttı
Beyonce, 11 Ağustos'a kadar sürecek olan 2024 Paris Olimpiyatları'nda ABD adına yarışan sporcuları bir kliple tanıttı
- 1
2024 Paris Olimpiyatları'nın açılış töreninden hemen sonra Beyonce, önümüzdeki birkaç hafta boyunca ABD adına yarışacak sporcuları tanıtan bir klip yayınladı.
- 2
ABD bayrağının renkleri olan kırmızı, beyaz ve maviden oluşan kıyafetini mavi kovboy şapkası ve beyaz kovboy çizmeleriyle tamamlayan Beyonce, klipte ABD'li sporcuların isimlerini saydı.
- 3
Simone Biles, Sha'Carri Richardson, Noah Lyles, Caeleb Dressel, Katie Ledecky gibi ekibin birkaç üyesinin adını söyleyen Beyonce'nin klibinde, en son albümü 'Cowboy Carter'daki 'Ya Ya' şarkısı fonda çalıyordu.
-
- 4
Sporcuların görüntüleri ekranda belirirken Beyonce, Olimpiyat'ta ABD'yi temsil eden isimlere desteğini şu sözlerle gösterdi: Bu gurur ve bu sevinç mi? Bu takımda beni etkileyen şey bu. Beni bu takıma inandıran da bu. İşte bu yüzden önümüzdeki 16 gün içinde neler başaracaklarını görmek için sabırsızlanıyorum" dedi.
- 5
Beyonce, klipteki kostümüyle çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabında paylaştı.