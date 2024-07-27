ABD'nin Olimpiyat takımını Beyonce tanıttı

Sporcuların görüntüleri ekranda belirirken Beyonce, Olimpiyat'ta ABD'yi temsil eden isimlere desteğini şu sözlerle gösterdi: Bu gurur ve bu sevinç mi? Bu takımda beni etkileyen şey bu. Beni bu takıma inandıran da bu. İşte bu yüzden önümüzdeki 16 gün içinde neler başaracaklarını görmek için sabırsızlanıyorum" dedi.