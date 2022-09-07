ABD asgari ücret 2022

2022 yılının son evresinde en çok aranan konulardan biri ülkelerin asgari ücretleri oldu. Türkiye'nin asgari ücret gündemi sebebiyle, vatandaşlar arama motorlarında diğer ülkelerin meslek maaşlarını, asgari ücretlerini ve yaşam standartlarını araştırıyor. İşte konu kapsamında Amerika hakkında merak edilenler...

AMERİKA ASGARİ ÜCRETİ NE KADAR?

ABD'de asgari ücret saatlik olarak hesaplanmaktadır. Bunun dışında aylık olarak asgari ücreti 7,25 USD/saat olarak hesaplarsanız en düşük 1200 dolar en yüksek ise 2400 dolarlık bir ücret ortaya çıkar.