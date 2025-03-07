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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD, Meksika'nın USMCA kapsamındaki ürünlerine gümrük vergisi uygulamayacak - İş-Yaşam Haberleri

        ABD, Meksika'nın USMCA kapsamındaki ürünlerine gümrük vergisi uygulamayacak

        ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'nın "ABD-Meksika-Kanada Anlaşması" (USMCA) kapsamına giren ürünlerine gümrük tarifesi uygulamayacaklarını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 07:37 Güncelleme: 07.03.2025 - 07:37
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        ABD, Meksika'nın USMCA kapsamındaki ürünlerine gümrük vergisi uygulamayacak
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        ABD Başkanı Donald Trump, Meksika ve Kanada'ya yönelik tarifelerde ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) ile uyumlu malların 2 Nisan'a kadar muaf tutulmasını öngören düzenlemeleri imzaladı.

        Trump, Meksika ve Kanada'dan ithal edilen mallara yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasına yönelik 4 Mart'ta yürürlüğe giren kararnamede değişikliğe gitti.

        Bu kapsamda USMCA ile uyumlu mallar, 2 Nisan'a kadar Meksika ve Kanada'ya yönelik tarifelerden muaf tutuldu.

        Düzenlemeyle, USMCA gerekliliklerini karşılayan otomobiller de tarifelerden muaf tutulan ürünler arasında yer alırken, Kanada menşeli potasa (çiftçilerin kullandığı gübre) uygulanan gümrük vergisi oranı ise yüzde 10'a düşürüldü.

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        Söz konusu düzenlemeleri imzalamasının ardından açıklamalarda bulunan Trump, "Son zamanlarda çok daha sıkı çalışıyorlar, fark ettiniz mi? Gelen insanlar ve uyuşturucu konusunda. İkisinde de muazzam ilerleme kaydettik" dedi.

        "PİYASAYA BAKMIYORUM BİLE, ÇÜNKÜ UZUN VADEDE ABD ÇOK GÜÇLÜ OLACAK"

        Trump, tarifeler nedeniyle kısa vadeli küçük kesintiler olabileceğini ancak bunun büyük olmayacağını ifade etti.

        Piyasa tepkisinin sağlanan ertelemeler ve muafiyetlerde kendisini etkileyip etkilemediğine yönelik soru üzerine Trump, "Piyasaya bakmıyorum bile, çünkü uzun vadede ABD çok güçlü olacak." dedi.

        Trump, gelecek yıl bütçeyi dengelemek istediklerine işaret ederek, bunu gerçekleştirme şanslarının yüksek olduğunu, açıklanan yatırımlar gibi gelir getiren pek çok iyi gelişme olduğunu anlattı.

        Alüminyum ve çelik için uygulanacak tarifelerin değişmeyeceğini belirten Trump, bunların gelecek hafta yürürlüğe gireceğini kaydetti.

        Trump, tarifelere ilişkin büyük konunun 2 Nisan'da yürürlüğe girecek karşılıklı gümrük vergileri olacağını söyledi.

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        Otomobil üreticilerine, tanınan muafiyetin kısa ömürlü olduğu konusunda uyarıda bulunduğunu ve 2 Nisan'da tekrar gelmemelerini söylediğini aktaran Trump, "Onlara bunun kısa vadeli bir anlaşma olduğunu söyledim" diye konuştu.

        ABD'YE 20 MİLYAR DOLARLIK NAKLİYE YATIRIMINI AÇIKLADI

        Trump ayrıca, dünyanın en büyük nakliye şirketlerinden biri olan CMA CGM'nin ABD'ye 20 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu.

        Bu yatırımın, nakliye ile lojistik altyapısı ve terminallerin inşasına gideceğini kaydeden Trump, tahmini 10 bin kişilik istihdam sağlanacağını anlattı.

        Trump, ABD'de gemi inşasına yönelik de yeni bir program açıklayacaklarını bildirdi.

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