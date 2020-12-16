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Koronavirüs salgını dünya genelinde hem devletleri hem de bireyleri ekonomik anlamda zorlamaya devam ediyor. ABD'nin milyarderleri ise bu dönemde borsalardaki yükselişin etkisiyle servetlerine servet kattı.

Zenginlerin daha yüksek oranda vergi vermesini savunan sivil toplum hareketi Americans for Tax Fairness'ın, Forbes verilerinden derlediği bilgilere göre koronavirüsün küresel salgın ilan edildiği 18 Mart ile 7 Aralık arasında ABD'deki 651 milyarderin toplam serveti 1 trilyon 64 milyar dolar yükseldi. Böylece milyarderlerin toplam serveti 4 trilyon 11 milyar dolara ulaştı.

EN ÇOK ELON MUSK KAZANDI

Söz konusu dönemde dünyanın en zengin insanı Amazon Kurucusu Jeff Bezos'un serveti 71.4 milyar dolarlık artışla 184.4 milyar dolara ulaştı. Koronavirüs salgınında servetini en çok artıran isim ise Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk oldu. Musk'ın serveti 118.5 milyar dolarlık artışla 143.1 milyar dolara ulaştı.

Microsoft Kurucusu Bill Gates'in seveti 20.7 milyar dolar artarak 118.7 milyar, Facebook Kurucu ve CEO'su Mark Zuckerberg'in serveti ise 50.1 milyar dolar artarak 104.8 milyar dolara yükseldi.

ABD'nin en zengin 10 insanı pandemide servetlerine servet kattı (milyar $): Milyarder 18.Mar 07.Ara Değişim Değişim (%) Şirket Jeff Bezos 113 184.4 71.4 63.2 Amazon Elon Musk 24.6 143.1 118.5 481.7 Tesla, SpaceX Bill Gates 98 118.7 20.7 21.1 Microsoft Mark Zuckerberg 54.7 104.8 50.1 91.7 Facebook Warren Buffett 67.5 86.5 19 28.1 Berkshire Hathaway Larry Ellison 59 82 23 38.9 Oracle Larry Page 50.9 79.8 28.9 56.9 Google Sergey Brin 49.1 77.6 28.5 58 Google Steve Ballmer 52.7 72.9 20.2 38.4 Microsoft Alice Walton 54.4 69 14.6 26.8 Walmart

HERKESE 3'ER BİN DOLAR DAĞITABİLİRLER

Americans for Tax Fairness Direktörü Frank Clemente konuyla ilgili yaptığı açıklamada ABD'li milyarderlerin ülkedeki herkese 3000 dolar verse bile pandemi öncesinden daha zengin olacaklarına dikkat çekti.

Bu hızlı zenginleşmede söz konusu isimlerin sahip olduğu hisselerdeki hızlı yükseliş etkili oldu. Örneğin Tesla hisseleri 18-Mart-7 Aralık arasında yüzde 789 yükseldi. Bu da Elon Musk'ın servetinin yüzde 481.7 artmasına yol açtı. Bu dönemde yüzde 72.5, Microsoft yüzde 52.8, Facebook hisseleri ise yüzde 94.5 değerlendi.

Teknoloji hisselerinin yer aldığı Nasdaq Bileşik Endeksi pandemi döneminde yüzde 80 yükselirken, S&P 500 endeksindeki yükseliş yüzde 54 oldu.