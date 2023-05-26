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ABD, Kosova'nın, Sırpların yaşadığı bölgelerdeki belediyelere polis konuşlandırmasını kınadı

Kosova hükümetinin ülkenin Sırbistan sınırındaki Sırp yoğunluklu bölgelerinde bulunan belediyelerine polis konuşlandırması ABD'nin tepkisini çekti. Gerilimin gereksiz yere arttığını belirten ABD, "Bu eylemlerin Kosova ile ilişkilerimize sonuçları olur" açıklamasını yaptı.

Giriş: 26.05.2023 - 23:24 | Güncelleme: ABONE OL
ABD, Kosova'nın, Sırpların yaşadığı bölgelerdeki belediyelere polis konuşlandırmasını kınadı
AA

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Leposaviç, Zveçan ve Zubin Potok belediyelerinde polis konuşlandırmasını kınadıklarını, Kosova yönetimini bu kararı geri çekmeye ve tarafların çatışmayı körükleyecek eylemlerden kaçınmaya çağırdıklarını belirtti.

Kosova'daki durum üzerine yazılı açıklama yapan Blinken, "ABD, Kosova hükümetinin Kosova'nın kuzeyindeki belediye binalarına zorla girme eylemlerini güçlü bir şekilde kınamaktadır. Bu eylemler, ABD ve Kosova'nın Avrupa ortaklarının tavsiyelerine rağmen gerçekleştirilmiş olup gerilimi gereksiz yere ve keskin bir şekilde artırmıştır." ifadelerini kullandı.

Yönetimin attığı bu adımın Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkileri normalleştirme çabalarını zayıflattığını kaydeden Blinken, "Bu durumun ABD ile Kosova arasındaki ikili ilişkilere yönelik sonuçları olacaktır. Başbakan Albin Kurti'yi bu politikasını geri çekmeye, tarafları gerilimi daha da artıracak ve çatışmayı körükleyecek herhangi bir eylemden kaçınmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Leposaviç, Zveçan ve Zubin Potok belediyelerinde polisin görevlendirilmesine karşı çıkan Kosovalı Sırplar ve güvenlik güçleri arasında arbede yaşanmıştı.

Kosova polisince yapılan açıklamada, ilgili belediyelerde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanarak görevlerine başlayan belediye başkanlarına, resmi binalara girişlerinde yardım etmeleri sebebiyle güvenlik güçlerinin görevlendirildiği bildirilmişti.

Kosovalı Sırpların, polisin görevlendirilmesine karşı çıkarak belediye binaları önünde toplanması sonucu başlayan olayların devam ettiği; Sırpların, Kosova'nın kuzeyine giden yolları barikatlarla kapattığı iddia edilmişti.

Öte yandan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in orduya "hazır ol" emri verdiği ve ordu mensuplarının Kosova sınırına hareket ettiği belirtilmişti.

Fotoğraf: AA

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