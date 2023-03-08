Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

ABD, Japonya'ya 1,38 milyar dolarlık E-2D istihbarat uçağı satışına onay verdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Japonya'ya 1,381 milyar dolarlık E-2D Gelişmiş Hawkeye Erken Uyarı ve Kontrol Uçağı'nın satışına onay verdi.

Giriş: 08.03.2023 - 19:30 | Güncelleme: ABONE OL
ABD, Japonya'ya 1,38 milyar dolarlık E-2D istihbarat uçağı satışına onay verdi
AA

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Japonya'ya tahmini değeri 1,381 milyar dolar olan E-2D Gelişmiş Hawkeye Erken Uyarı ve Kontrol Uçağı ve ilgili ekipmanlarının satışının onaylanmasına karar verdi." ifadesi kullanıldı.

Satış onayına ilişkin Kongreye tebligat gönderildiği belirtilen açıklamada, satış paketinde 5 E-2D uçağı, 12 yedek motor, 6 Çok Fonksiyonlu Bilgi Dağıtım Sistemi Müşterek Taktik Telsiz Terminali, 5 APY Radar, 5 AN/AYK-27 Entegre Navigasyon Kontrol Sistemi, 12 LN-251 GPS sistemi ve bunlara ilişkin destek ekipmanının yer aldığı kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığının silah satış onayları, sadece ABD yönetimi açısından satışın bir sakıncası olmadığı anlamına geliyor.

ABD Kongresinin NATO üyelerine 15 gün, NATO üyesi olmayan ülkelere 30 iş günü içinde Bakanlığın kararına itiraz etmemesi durumunda, yönetim satışın yapılmasına onay verilen ülke ile satış paketinin içeriği için görüşmelere başlıyor.

Bu görüşmelerin sonunda ABD, o ülkeye bir teklif mektubu sunuyor, teklife olumlu yanıt aldığı takdirde de tedarik işlemi gerçekleşiyor.

Fotoğraf: Reuters

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Çocuk yetiştirmede de kadın erkek eşitsizliği var!
Çocuk yetiştirmede de kadın erkek eşitsizliği var!
İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz anlattı! İşte İstanbul'un zemin etüdü!
İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz anlattı! İşte İstanbul'un zemin etüdü!
Ekran bağımlılığı beyin yapısında değişime yol açıyor
Ekran bağımlılığı beyin yapısında değişime yol açıyor
Tokat merkezli uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Tokat merkezli uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.