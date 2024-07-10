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        Haberler Dünya ABD istihbaratına göre Rusya, ABD Başkanlık Seçimleri'ni Trump'ın kazanması için çalışıyor | Dış Haberler

        ABD istihbaratına göre Rusya, ABD Başkanlık Seçimleri'ni Trump'ın kazanması için çalışıyor

        ABD istihbaratı, Rusya'nın ABD'deki Başkanlık Seçimleri'ne müdahale etmeye çalıştığını ve Donald Trump'ın kazanmasını tercih ettiğini ileri sürdü. Washington Post, haberini adının açıklanmasını istemeyen bir istihbarat görevlisine dayandırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 13:21 Güncelleme: 10.07.2024 - 13:21
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        "Rusya, Trump'ın kazanması için çalışıyor"
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        The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğünden ismi açıklanmayan bir yetkili, ABD'deki Başkanlık Seçimleri'ne müdahale girişimlerine dair basını bilgilendirdi.

        Yetkili, Rusya'nın 2016 ile 2020 seçimlerindeki gibi sosyal medya ve internet üzerinden propaganda yoluyla ABD başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalıştığını ve seçimlerde Trump'ı desteklemek için yoğun çaba harcadığını ileri sürdü.

        Moskova'nın bu seçim sürecinde şu ana kadar tespit edilen faaliyetlerinin, Demokrat Parti e-postalarının ele geçirilmesi ve sızdırılması, önceki seçimlerde Demokrat aday Hillary Clinton'ın kampanyasını baltalamayı amaçlayan bazı eylemleri içerdiğini savunan yetkili, Rusya'nın müdahale girişimlerinin 2016'daki ölçek veya kapsamda olmadığını söyledi.

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        Rusya'nın bu kapsamda belirli seçmen kitlesini hedef alarak bölücü söylemleri teşvik ettiğini ve bazı politikacıları karalamaya çalıştığını ifade eden yetkili, İran'ın da bu yöndeki çabalarını artırdığını ve son haftalarda Gazze'deki savaşa karşı protestoları gizlice desteklediğini iddia etti.

        Yetkili, "Rusya'nın başkanlık yarışı tercihlerinde geçmiş seçimlere kıyasla bir değişim gözlemlemedik." diyerek Moskova'nın önceki seçimlerde olduğu gibi Rusya'nın Trump'ın kazanmasını tercih ettiğini öne sürdü.

        ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines ise dün basına yaptığı açıklamada, İran hükümetine bağlı kişilerin internetteki platformlarda aktivist rolüne büründüğünü, protestoları teşvik etmeye çalıştığını ve protestoculara mali destek sağladığını iddia etti.

        Şu ana kadar gözlemlenen faaliyetlerin seçim prosedürlerini bozmaya yönelik girişimler içermediğini aktaran yetkililer, seçim tarihi yaklaştıkça Moskova ve diğer ülkelerin çabalarının artmasının muhtemel olduğunu savundu.

        Çin müdahale girişiminde bulunmadı

        ABD istihbarat yetkilisi, Çin'in ise ABD seçimlerine müdahale etmeye çalışmadığını kaydetti.

        Yetkili, Rusya'nın 2016 seçimlerinden sonra karşılaştığı türde tepki almak istemeyen Çin'in, diplomatlarına adaylar arasındaki tercihlerini tartışmaktan bile kaçınmaları mesajını ilettiğini vurguladı.

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