ABD'de büyüme beklentiyi aştı

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ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 3 büyüdü. Piyasa beklentisi büyümenin yüzde 2.8 gelmesi yönündeydi.

Daha önce ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan öncü verilerde büyüme yüzde 2.8 olarak tahmin edilmişti. Böylece 2. çeyrek büyümesi yukarı yönlü revize edilmiş oldu.

İlk çeyrekte büyüme yüzde 1.4 olarak açıklanmıştı.

Yapılan açıklamaya göre GSYH'deki artış, tüketici harcamalarındaki, özel stok yatırımlarındaki ve konut dışı sabit yatırımlardaki artışlardan kaynaklandı.

Cari dolar cinsinden GSYH, ikinci çeyrekte yıllık yüzde 5.5 oranında, yani 383.2 milyar dolar arttı ve 28.65 trilyon dolara ulaştı. Bu, önceki tahminden 23.2 milyar dolar yukarı yönlü bir revizyona işaret etti.