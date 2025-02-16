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        Haberler Dünya ABD Dışişleri Bakanı Rubio, resmi temaslarda bulunmak üzere İsrail'e geldi - Dünya haberleri | Dış Haberler

        ABD Dışişleri Bakanı Rubio, resmi temaslarda bulunmak üzere İsrail'e geldi

        İsrail ile Hamas arasında esir takası anlaşmasının ikinci aşaması ve ateşkes için müzakerelerin yeniden başlatılması yönündeki uluslararası baskılar artarken ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, resmi temaslarda bulunmak üzere İsrail'e geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 02:21 Güncelleme: 16.02.2025 - 02:21
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        ABD Dışişleri Bakanı, İsrail'e geldi
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        İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Rubio'nun 15 Şubat Cumartesi akşamı Tel Aviv'e ulaştığı ve burada İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar tarafından karşılandığı bildirildi.

        Haberde, Rubio'nun Tel Aviv ziyaretinin, ABD, Katar ve Mısır öncülüğündeki uluslararası arabulucuların esir takası ve ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması için görüşmelere başlanması çağrılarıyla aynı zamana denk geldiği belirtildi.

        ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun bu ziyareti, 21 Ocak'ta göreve gelmesinden bu yana İsrail ve Orta Doğu'ya yaptığı ilk ziyaret olma özelliğine sahip.

        İsrail Basın Ofisinden 14 Şubat'ta yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisinde bir araya geleceği bildirilmişti.

        Açıklamada, görüşme sonrası Netanyahu ile Rubio'nun ortak basın toplantısı düzenlemesinin beklendiği ifade edilirken, yerel basındaki haberde de Rubio'nun İsrail'de ana muhalefet partisi Gelecek Var'ın lideri Yair Lapid ile de bir araya geleceği kaydedilmişti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
        #rubio
        #ABD
        #israil
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