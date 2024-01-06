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        Haberler Dünya ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'de

        ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'de

        ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye ve Yunanistan'ı da kapsayan Orta Doğu turu kapsamında, dün akşam İstanbul'a geldi. Ziyaret kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 09:32 Güncelleme: 06.01.2024 - 09:32
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        ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'de
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        ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'deki gelişmeleri ele almak için Türkiye ve Yunanistan'ı da kapsayan Orta Doğu turu kapsamında, dün akşam İstanbul'a geldi.

        Blinken'ın Türkiye'deki temasları kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.

        ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, Blinken'ın, hafta boyunca mevkidaşlarıyla bir dizi kritik konuyu görüşmek üzere Türkiye, Yunanistan, Ürdün, Katar, BAE, Suudi Arabistan, İsrail, Batı Şeria ve Mısır'ı ziyaret edeceğini söylemişti.

        Miller, Blinken'ın diğer ülke dışişleri bakanlarıyla, "7 Ekim sonrası İsrail'in Hamas'a karşı devam eden askeri harekatı, Gazze'ye insani yardımın artırılmasına yönelik acil tedbirler ve geri kalan rehinelerin serbest bırakılması" gibi konularda fikir alışverişi yapacağını belirtmişti.

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