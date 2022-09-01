Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Teknoloji

ABD'den Nvidia'nın yapay zeka çipinin üretiminin tamamlanması için gereken ihracata izin

Çin'in, ABD'nin çip üreticileri Nvidia ve AMD'ye, Çin'e ihracat için lisans şartı getirmesine tepki göstermesinin ardından ABD hükümeti Nvidia'nın üretimini sürdürmek için gerek duyduğu ihracat iznini verdiğini duyurdu. Nvidia, üretiminin bir kısmını Çin'de gerçekleştiriyor.

01.09.2022 - 23:51 | Güncelleme: ABONE OL
ABD'den Nvidia'nın yapay zeka çipinin üretiminin tamamlanması için gereken ihracata izin
ABD'den Nvidia'ya ihracat izni
0:00 / 0:00
AA

Çip üreticisi Nvidia, ABD hükümetinin yapay zeka çipinin üretiminin tamamlanması için gereken ihracata izin verdiğini bildirdi.

Nvidia, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı yeni bildirimde, hükümetin, şirketin H100 çipinin üretimini sürdürmek için gereken ihracat, yeniden ihracat ve ülke içi transferlere izin verdiğini belirtti.

Bildirimde, A100 çipinin ABD'li müşterilerine destek sağlanması için gereken ihracata da 1 Mart 2023'e kadar izin verildiği aktarıldı.

Ayrıca, şirketin Hong Kong tesisi aracılığıyla A100 ve H100 siparişlerinin yerine getirilmesine ve lojistiğine de 1 Eylül 2023'e kadar izin verildiği kaydedildi.

Nvidia, SEC'e daha önce yaptığı bildirimde, ABD hükümetinin, A100 ve H100 çiplerinin Çin'e ve Rusya'ya ihracatına ilişkin yeni bir lisans şartı getirildiğine dair şirketi bilgilendirdiğini belirtmişti.

Söz konusu bildirimde, yeni lisans şartının A100 ve H100 çiplerini içeren tüm sistemleri de kapsadığına işaret edilerek, hükümetin, yeni düzenlemenin ürünlerin Çin'de askeri amaçlı kullanılması riskine yönelik olduğunu belirttiği kaydedilmişti.

Bildirimde, yeni lisans şartının şirketin H100 çipinin üretimini zamanında tamamlanmasını veya mevcut A100 müşterilerini destekleme kabiliyetini etkileyebileceği ve şirketin belirli operasyonlarını Çin dışına çıkarmasını gerektirebileceği aktarılmıştı.

Nvidia'nın yakında çıkacak yapay zeka çipi H100'ün daha önce yıl sonuna kadar piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Söz konusu çipin üretiminin bir kısmının Çin'de gerçekleştiği biliniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Lezzetini sütten alıyor
Lezzetini sütten alıyor
Trakya için kuvvetli yağış uyarısı
Trakya için kuvvetli yağış uyarısı
Hayatın zorluklarıyla 'dans' ediyor
Hayatın zorluklarıyla 'dans' ediyor
Sağlık Bakanlığı atama kurası tercihleri!
Sağlık Bakanlığı atama kurası tercihleri!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.