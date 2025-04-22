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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD'den güneş paneli ithalatına vergi kararı - İş-Yaşam Haberleri

        ABD'den güneş paneli ithalatına vergi kararı

        ABD Ticaret Bakanlığı, 4 Güneydoğu Asya ülkesinden gelen güneş enerjisi ürünlerine yönelik gümrük vergisi seviyelerini kesinleştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 07:45 Güncelleme: 22.04.2025 - 07:45
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        ABD'den güneş paneline vergi
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        Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kamboçya, Malezya, Tayland ve Vietnam'dan ithal edilen fotovoltaik hücrelere yönelik antidamping ve ek gümrük vergisi soruşturmalarında nihai tespitlerin yapıldığı belirtildi.

        Söz konusu ülkelerden ithal edilen güneş pillerinin ABD pazarına dampingli bir şekilde girdiğinin tespit edildiği kaydedilen açıklamada, bu kapsamda ülkelere özgü olarak belirlenen antidamping vergisi oranlarına yer verildi.

        Kamboçya, Malezya, Tayland ve Vietnam'daki şirketlerin Çin hükümetinden sübvansiyon aldığının belirlendiği ifade edilen açıklamada, bu durumun, ABD Ticaret Bakanlığı tarafından "ulusötesi sübvansiyon" tespiti yapılan ilk soruşturmalar arasında yer aldığı vurgulandı.

        Açıklamada, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun (ITC) ülkenin uğradığı nihai zararın tespitini yapmak için 2 Haziran'a kadar süresi bulunduğu belirtilerek, ITC'nin zarar tespitinde bulunması durumunda Kamboçya, Malezya, Tayland ve Vietnam'dan ithal edilen güneş enerjisi ürünlerine yönelik belirlenen oranlarda antidamping vergisi ve ek vergilerin alınacağı bildirildi.

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