ABD'den bazı tarımsal ürünlere gümrük vergisi muafiyeti

ABD Başkanı Donald Trump, konuya ilişkin başkanlık kararnamesini imzaladı. Kararnamede, bu yıl ilan edilen karşılıklı tarifelerin kapsamına giren ürünlerde değişikliğe gidildiği ifade edildi.

Çeşitli ticaret ortaklarıyla yürütülen müzakerelerin durumu ile belirli ürünler için mevcut yurt içi talep ve üretim kapasitesi gibi unsurların değerlendirildiğine işaret edilen kararnamede, bunun sonucunda özellikle bazı tarımsal ürünlerin karşılıklı tarifeden muaf tutulması gerektiği kanaatine varıldığı bildirildi.

AA'nın haberine göre; kararnamede, bu muafiyetin 13 Kasım 2025 itibarıyla geçerli olacağı belirtilerek, güncellenmiş muafiyet listelerinin kararnamenin ekinde yer aldığı kaydedildi.

ABD Ticaret Bakanlığı ve Ticaret Temsilciliğinin durumu izlemeye devam edeceği vurgulanan kararnamede, gerekirse yeni adımların atılabileceği aktarıldı.

Kararnamenin ekine göre, muafiyet getirilen ürünler arasında, sığır eti, domates, kahve, muz, hindistancevizi, avokado ve ananas gibi tarımsal ürünler yer alıyor.