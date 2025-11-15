Habertürk
        ABD'den bazı tarımsal ürünlere gümrük vergisi muafiyeti - İş-Yaşam Haberleri

        ABD'den bazı tarımsal ürünlere gümrük vergisi muafiyeti

        ABD yönetimi 13 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere bazı tarımsal ürünleri karşılıklı tarifelerden muaf tutma kararı aldı

        15.11.2025 - 03:12
        ABD'den bazı tarımsal ürünlere gümrük vergisi muafiyeti
        ABD Başkanı Donald Trump, konuya ilişkin başkanlık kararnamesini imzaladı. Kararnamede, bu yıl ilan edilen karşılıklı tarifelerin kapsamına giren ürünlerde değişikliğe gidildiği ifade edildi.

        Çeşitli ticaret ortaklarıyla yürütülen müzakerelerin durumu ile belirli ürünler için mevcut yurt içi talep ve üretim kapasitesi gibi unsurların değerlendirildiğine işaret edilen kararnamede, bunun sonucunda özellikle bazı tarımsal ürünlerin karşılıklı tarifeden muaf tutulması gerektiği kanaatine varıldığı bildirildi.

        AA'nın haberine göre; kararnamede, bu muafiyetin 13 Kasım 2025 itibarıyla geçerli olacağı belirtilerek, güncellenmiş muafiyet listelerinin kararnamenin ekinde yer aldığı kaydedildi.

        ABD Ticaret Bakanlığı ve Ticaret Temsilciliğinin durumu izlemeye devam edeceği vurgulanan kararnamede, gerekirse yeni adımların atılabileceği aktarıldı.

        Kararnamenin ekine göre, muafiyet getirilen ürünler arasında, sığır eti, domates, kahve, muz, hindistancevizi, avokado ve ananas gibi tarımsal ürünler yer alıyor.

