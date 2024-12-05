ABD'de tsunami uyarısı yapıldı daha sonra ise uyarı bildirimi kaldırıldı
ABD'de California'nın kuzey sahilleri açığında meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından yetkililer tsunami uyarısı yaptı. Daha sonra ise uyarılar iptal edildi
ABD'de California'nın kuzey sahilleri açığında meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.
California'nın kuzeyi ile Oregon eyaletlerinde hissedilen depremin ardından ABD Ulusal Hava Durumu Servisine bağlı Tsunami Merkezinden tsunami uyarısı yapıldı.
UYARILAR İPTAL EDİLDİ
ABD'nin en büyük eyaleti California'nın kuzeyinde meydana gelen deprem ve ardından yapılan tsunami uyarısı bölgeyi alarma geçirdi. Ancak tsunami uyarısı daha sonra kaldırıldı.
Amerikan medyası, kaldırılan tsunami uyarısının en az 5 milyon kişiyi kapsadığını bildirdi.