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        Haberler Dünya Amerika ABD'de tsunami uyarısı yapıldı | Dış Haberler

        ABD'de tsunami uyarısı yapıldı daha sonra ise uyarı bildirimi kaldırıldı

        ABD'de California'nın kuzey sahilleri açığında meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından yetkililer tsunami uyarısı yaptı. Daha sonra ise uyarılar iptal edildi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 05.12.2024 - 22:16 Güncelleme: 05.12.2024 - 23:52
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        ABD'de tsunami uyarısı iptal edildi
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        ABD'de California'nın kuzey sahilleri açığında meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.

        California'nın kuzeyi ile Oregon eyaletlerinde hissedilen depremin ardından ABD Ulusal Hava Durumu Servisine bağlı Tsunami Merkezinden tsunami uyarısı yapıldı.

        UYARILAR İPTAL EDİLDİ

        ABD'nin en büyük eyaleti California'nın kuzeyinde meydana gelen deprem ve ardından yapılan tsunami uyarısı bölgeyi alarma geçirdi. Ancak tsunami uyarısı daha sonra kaldırıldı.

        Amerikan medyası, kaldırılan tsunami uyarısının en az 5 milyon kişiyi kapsadığını bildirdi.

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        #Kaliforniya deprem
        #ABD tsunami
        #haberler
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