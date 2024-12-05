ABD'de California'nın kuzey sahilleri açığında meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.

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California'nın kuzeyi ile Oregon eyaletlerinde hissedilen depremin ardından ABD Ulusal Hava Durumu Servisine bağlı Tsunami Merkezinden tsunami uyarısı yapıldı.

UYARILAR İPTAL EDİLDİ

ABD'nin en büyük eyaleti California'nın kuzeyinde meydana gelen deprem ve ardından yapılan tsunami uyarısı bölgeyi alarma geçirdi. Ancak tsunami uyarısı daha sonra kaldırıldı.

Amerikan medyası, kaldırılan tsunami uyarısının en az 5 milyon kişiyi kapsadığını bildirdi.