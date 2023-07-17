ABD'de sıcak hava dalgası 100 milyondan fazla kişiyi etkiliyor: 38 şehirde sıcaklık rekor kırabilir!

Ulusal Meteoroloji Servisi (NWS), ABD'nin güneybatısında etkili olan sıcak hava dalgasını "bugüne kadarki en şiddetli hava olaylarından biri" olarak nitelendirdi. NWS, ABD'nin diğer güney eyaletlerinde de sıcaklığın artacağını bildirdi.