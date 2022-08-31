ABD'de özel sektör istihdamı yavaşladı

ABD'de özel sektör istihdamı, haziranda 132 bin artarak yavaşlama gösterdi.

ADP Araştırma Enstitüsü'nün Stanford Lab iş birliğiyle hazırladığı ağustos ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı.

Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı ağustos ayında 132 bin kişilik artış gösterdi.

Ekonomik yavaşlamaya dair endişelerin arttığı bir dönemde yavaşlama kaydeden özel sektör istihdamı, temmuz ayında 270 bin kişi artmıştı.

İstihdam sayısı küçük ölçekli işletmelerde 25 bin, orta ölçekli işletmelerde 53 bin ve büyük ölçekli işletmelerde 54 bin kişi arttı.

Söz konusu dönemde istihdam artışının 110 bini hizmet, 23 bini ise üretim sektöründe gerçekleşti.

ABD'de 25 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, ağustos ayında yıllık ücret ise yüzde 7,6'lık artış kaydetti.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, şirketler ekonomiden gelen çelişkili sinyalleri çözmeye çalışırken verilerin daha tutucu bir işe alım hızına doğru kayma olduğunu gösterdiğini belirtti. Richardson, aşırı yüklü istihdam kazanımlarından daha normale doğru bir dönüm noktasında olunabileceğini kaydetti.

METODOLOJİ DEĞİŞİKLİĞİ

ADP Araştırma Enstitüsü, ulusal istihdam raporunun hazırlanmasında metodoloji değişikliğine giderek, raporun yayımlanmasını haziran ve temmuz aylarında durdurmuştu.

Söz konusu metodoloji değişikliği, ADP ve Çalışma Bakanlığının istihdam okumaları arasındaki korelasyon farkından kaynaklanmıştı.

ADP'nin raporu, iki gün sonra yayımlanan Çalışma Bakanlığının istihdam raporu ile olan zayıf ilişkisi nedeniyle "iyi bir tahmin göstergesi olmadığı" gerekçesiyle eleştiriliyordu.

Stanford Lab ile hazırlanan yeni raporda, istihdam verisinin ölçümüne ilişkin teknik değişikliklerin yapılmasının yanı sıra yıllık ücret okuması da açıklanmaya başlandı.