Dünyanın en büyük ekonomisi ABD ekim sonu itibarıyla borç rekoru kırdı. ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre ekim ayının son gününde 45 milyar 184 milyon dolar borçlanan federal hükümetin borcu tarihinde ilk kez 23 trilyon doları geçerek 23 trilyon 8 milyar 410 milyon dolara ulaştı. ABD'de kamu borcu sadece ekim ayında 289 milyar 8 milyon dolar yükseldi.

Bu tarihi rekor eski Bakan Barack Obama'yı kamu borcunu çok artırdığı için sık sık eleştirmiş Başkan Donald Trump'ın da selefininin izinden gittiğini ortaya koydu. Trump, Kasım 2016'da göreve başladığında ABD'de toplam federal borç 19.8 trilyon dolar seviyesindeydi. Yani Trump yönetiminde borç 3 senede yaklaşık 3.2 trilyon dolar yükseldi. Obama Kasım 2008'de göreve geldiğinde ise toplam federal borç 10.6 trilyon dolardı.

ABD'de federal borcun gelişimi:

Tarih Toplam Borç (dolar) 30.Eki.19 23,008,409,564,494.99 30.Eyl.19 22,686,616,515,355.41 30.Eyl.18 21,516,058,183,180.23 30.Eyl.17 20,244,900,016,053.51 30.Eyl.16 19,573,444,713,936.79 30.Eyl.15 18,150,617,666,484.33 30.Eyl.14 17,824,071,380,733.82 30.Eyl.13 16,738,183,526,697.32 30.Eyl.12 16,066,241,407,385.89 30.Eyl.11 14,790,340,328,557.15 30.Eyl.10 13,561,623,030,891.79 30.Eyl.09 11,909,829,003,511.75 30.Eyl.08 10,024,724,896,912.49

Obama döneminde yaşanan küresel resesyon ve zordaki bankaların kurtarılması federal borcun hızla yükselmesine yol açtı. 2008 sonunda federal borcun toplam GSYH'ye oranı yüzde 68 iken, sadece 1 yılda borcun GSYH'ye oranı yüzde 90'a çıktı. 2014 yılında ise federal borcun toplam ekonomiye oranı 1945'ten, yani 2. Dünya Savaşı'nın sonundan bu yana ilk kez yüzde 100'ün üzerine çıkarak yüzde 101'i gördü.

Trump göreve geldiğinde borcun toplam ekonomik büyüklüğe oranı yüzde 103 seviyesindeydi. 2017'de Kongre federal hükümetin borç tavanını yükseltti. Geçen yıl ise Trump yönetiminin getirdiği vergi indirimleri hükümetin borçlanma ihtiyacını artırdı. Bu yıl sonunda borç/GSYH oranının yüzde 106'ya ulaşması bekleniyor.

YILLIK FAİZ ÖDEMESİ TÜRK EKONOMİSİNİ KATLIYOR

ABD'de toplam borç ilk kez 23 trilyonu geçerken federal hükümet her çeyrek orta büyüklükteki bir ekonomiye bedel bir borç faizi ödüyor.

St. Louis Fed verilerine göre bu yılın ikinci çeyreğinde federal hükümet bir çeyrekte ilk defa 600 milyar doların üzerinde faiz ödemesi yaptı:

Dönem Faiz ödemesi

(milyon dolar) 2016 1. çeyrek 439,375 2016 2. çeyrek 452,833 2016 3. çeyrek 458,569 2016 4. çeyrek 465,508 2017 1. çeyrek 479,920 2017 2. çeyrek 455,221 2017 3. çeyrek 458,687 2017 4. çeyrek 509,903 2018 1. çeyrek 521,056 2018 2. çeyrek 530,643 2018 3. çeyrek 549,509 2018 4. çeyrek 561,448 2019 1. çeyrek 543,359 2019 2. çeyrek 605,116 2019 3. çeyrek 584,066

ABD'de federal hükümet sadece temmuz-eylül döneminde borçlarının faizi için 584 milyar dolar 66 milyon dolarlık ödeme yaptı. Böylece bu yıl 9 ayda yaptığı toplam faiz ödemesi 1 trilyon 732 milyar doları aştı. 2018'deki toplam faiz ödemeleri 2 trilyon 162 milyar dolar olmuştu. Türkiye'nin 2018'de toplam milli hasılasının 784 milyar dolar olduğu göz önüne alındığında faiz ödemelerinin büyüklüğü daha net anlaşılıyor.