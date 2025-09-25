ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentinin altında

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 20 Eylül ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 14 bin kişi azalarak 218 bine düştü.

REKLAM advertisement1

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 233 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 231 binden 232 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 2 bin 750 azalarak 237 bin 500'e geriledi.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 13 Eylül ile biten haftada 2 bin düşerek 1 milyon 926 bine geriledi.