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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla azaldı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 13 Mayıs ile biten haftada 242 bine gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti

Giriş: 18.05.2023 - 16:19 | Güncelleme: ABONE OL
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla azaldı
AA

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 13 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 22 bin kişi azalışla 242 bine indi.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen işsizlik maaşı başvurularının, bu dönemde 254 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi 264 bin olmuştu.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 1.000 kişi azalışla 244 bin 250'ye geriledi.

Süregelen işsizlik başvuruları da 6 Mayıs ile biten haftada 8 bin kişilik azalışla 1 milyon 799 bine düştü.

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