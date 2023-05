Göz bebeklerini eriten nadir bakteri türünden dört kişi öldü

HABERTURK.COM

ABD'de kontamine (enfeksiyon etkeninin vücut yüzeyi, eşyalar veya su, gıda gibi maddeler üzerinde bulunması) göz damlalarıyla bağlantılı olduğu ortaya çıkan ve göz bebeklerini eritebilen nadir bir bakteri türü nedeniyle dört kişi hayatını kaybetti.

18 EYALETTE 81 HASTADA GÖRÜLDÜ

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) yeni bir güncellemeye göre, ilaca dirençli Pseudomonas aeruginosa türü için tedavi edilen hasta sayısının 18 eyalette 81 hastaya yükseldiğini, yani 13 hasta ve iki eyalet daha arttığını doğruladı.

Mirror'da yer alan habere göre, enfeksiyonlar Kaliforniya, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Illinois, Kuzey Carolina, New Jersey, New Mexico, Nevada, New York, Ohio, Pennsylvania, Güney Dakota, Texas, Utah, Washington ve Wisconsin'de rapor edildi.

Hastalara, Hindistan'daki bir fabrikada üretilen EzriCare veya Delsam Pharma'nın Yapay Gözyaşı ürünlerini kullanmayı bırakmaları tavsiye edilmişti.

Bir Gıda ve İlaç İdaresi soruşturması, Global Pharma'nın üretim sürecinin steril olmadığını, kirli ekipman bulunduğunu ve güvenlik protokollerinin göz ardı edildiğini ortaya çıkardı.

Bu yılın başlarında bir kişi enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybetmiş ve dört hasta da görme kaybı yaşadıktan sonra göz kürelerini aldırmak zorunda kalmıştı.

10 MARKA SALGINLA İLİŞKİLENDİRİLDİ

CDS raporunda şu ifadeler yer aldı: "Bu vakalar, testlerin salgın türünü doğrulaması için geçen süre ve enfeksiyonların geriye dönük olarak bildirilmesi nedeniyle geri çağırma tarihinden sonra doğrulanmıştır."

Vakaların çoğunluğu kontamine göz damlaları veya suni gözyaşlarından kaynaklanmış olup, başlangıçta 10 marka salgınla ilişkilendirildi.

CDC'ye göre Hindistan'da üretilen ve ABD'ye ithal edilen markalardan ikisi salgının ardından raflardan kaldırıldı. Kuruluş ocak ayında halkı EzriCare Suni Gözyaşı ve Delsam Pharma'nın Suni Gözyaşlarını kullanmayı bırakmaya çağırdı.

Bir ay sonra, markaların sahibi olan Global Pharma, Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) resmi tavsiyesinin ardından ürünleri geri topladı.

Hastalardan alınan açılmış şişeler test edildi ve antibiyotiklere dirençli olan bakteriyi içerdiği görüldü. CDC ve FDA, hastalara ve doktorlara ürünleri kullanmayı bırakmalarını ve atmalarını tavsiye etti.

EzriCare sözcüsü şunları söyledi: "Müşterilerimizle ürünü kullanmaya devam etmemelerini tavsiye etmek için iletişime geçiyoruz. Ayrıca hem CDC hem de FDA ile derhal iletişime geçtik ve bizden talep edecekleri her türlü konuda işbirliği yapmaya hazır olduğumuzu belirttik."

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, toplatılan göz damlalarını veya suni gözyaşlarını kullanmış olan herkesin (eğer semptomlar yaşıyorlarsa) bir doktora başvurmaları gerektiğini söyledi.

BU BELİRTİLER TESPİT EDİLDİ

Belirtilerden bazıları gözde sarı, yeşil veya berrak akıntı, rahatsızlık veya ağrı, kızarıklık, bulanık görme ve ışığa karşı hassasiyetin artması şeklindeydi.

Florida'dan Clara Oliva, ürünleri kullandıktan sonra kör olmasının ardından EzriCare Suni Gözyaşı üreticilerine dava açtı.

Avukatı Natasha Cortes şunları söyledi: "Müvekkilim korkunç bir şekilde yaralandı ve kör oldu. Şu anda geri çağrılan bu ürün nedeniyle benzer şekilde yaralanan diğer kişileri araştırıyorum. Bu şirketler, ürünlerinin tüketicilerde yol açtığı yıkıcı sonuçlardan sorumlu tutulmalıdır."

Bir pazar araştırma firması olan Statista'ya göre, göz damlası ve göz yıkama ürünleri yaklaşık 17 milyon Amerikalı tarafından kullanılıyor.

