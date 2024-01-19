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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD'de geçici bütçe tasarısı onaylandı - İş-Yaşam Haberleri

        ABD'de geçici bütçe tasarısı onaylandı

         ABD Temsilciler Meclisi, federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 09:12 Güncelleme: 19.01.2024 - 09:12
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        ABD'de geçici bütçe tasarısı onaylandı
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        Enerji, Tarım, Ulaştırma, Konut ve Kentsel Kalkınma bakanlıkları ile ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne 1 Mart'a, Savunma Bakanlığının (Pentagon) da aralarında bulunduğu hükümetin geri kalanına ise 8 Mart'a kadar finansman sağlanmasını öngören tasarı, ABD Senatosu'nun ardından ABD Temsilciler Meclisi'nde de kabul edildi.

        ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, 108 vekil tasarının aleyhinde, 314 vekil ise lehinde oy kullandı.

        Ülkede Enerji, Tarım, Ulaştırma, Konut ve Kentsel Kalkınma bakanlıklarına 19 Ocak'a kadar finansman sağlayan geçici bütçenin süresinin dolmasına çok az bir süre kala ABD Kongresi'nden geçen tasarı, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasına sunulacak.

        Söz konusu tasarı, yasalaşması durumunda, 1 Ekim 2023'te başlayan 2024 mali yılında hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanmasını önlemeye yönelik 3'üncü geçici bütçe olacak.

        Amerikan kanunlarına göre, Kongre, 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa geçici bütçelerle aranın kapatılması gerekiyor. Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar, geçici olarak faaliyetlerini durduruyor.

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