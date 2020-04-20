Selim Karahan skarahan@haberturk.com

Ham petrol vadeli kontratları talebin azalması ve koronavirüs salgınının olduğu bir ortamda ABD depolama tesislerinde yakında arz fazlası olacağı endişeleriyle tarihi bir gerileme yaşadı.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün fiyatı gün içinde yüzde 41 gerileyerek 10.77 doları gördü. Böylece aynı günde hem 1982'den bu yana yaşanan en sert gün içi düşüş hem de 1999'dan bu yana en düşük fiyat kaydedildi.

Rafinerilerin talebin düşmesi nedeniyle faaliyeti frenlemesi sonucunda ABD hafif ham petrolünün teslimat noktası olan Cushing, Oklahoma başta olmak üzere ABD depolama tesislerinde tutulan petrol hacmi artıyor.

'SATIŞ BASKISI SÜRÜYOR'

Bu arada Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 5.88 düşüşle 26.43 dolara geriledi. Bu gerilemeye rağmen Brent petrol varil fiyatı halen ay başındaki seviyesinin üzerinde seyrediyor.

Marbas Menkul Değerler tarafından petrol fiyatlarıyla ilgili hazırlanan analizde "OPEC'in aylık raporuna göre koronavirüs salgını sebebiyle küresel ekonominin durmasıyla petrol talebinin son 30 yılın en düşük seviyelerine gelebileceğini tahmin ediyor. Üreticilerin taahhüt ettiği üretim kesintisini gerçekleştirseler dahi yine de piyasa talebinin üzerinde üretim gerçekleşmiş olacak. Bu tahminler ile birlikte petrol fiyatlarında satış baskısının devam ettiğini görüyoruz" ifadeleri yer aldı.