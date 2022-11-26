ABD'de 'Black Friday' sönük geçti

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ABD'de uzun yıllardır kasım ayının dördüncü cuma günü 'Black Friday' (kara cuma) adıyla yapılan indirimli alışveriş etkinliği, son dönemde Türkiye'de de popüler hale geldi.

Son olarak dün bazı dükkanların önünde oluşan kuyruk ve daha sonra yaşanan izdiham gündem oldu. Stantlardaki ürünleri almak için birbiriyle yarışan insanlar, sosyal medyada çok konuşuldu. Türkiye’de yaşanan ilginin özellikle yüksek enflasyon nedeniyle ihtiyaçlarını erteleyen vatandaşların talebi nedeniyle yaşandığı değerlendirmeleri yapıldı.

ABD'DE SÖNÜK GEÇTİ 'Black Friday''in çıkış noktası olan ABD'de ise bu seneki etkinlik oldukça sönük geçti.

Business Insider'ın haberine göre; perakende devi Walmart'ın şubeleri, dünü sessiz geçirdi. ABD'nin iki farklı yerine giden muhabirler, sabah saatlerinde New York ve Kaliforniya'da yer alan Walmart şubelerinden görüntüler yayınladı. İki mağazanın da beklenenin aksine oldukça sakin olduğu görüldü.

New York'ta en fazla hareketliğin teknoloji ve oyuncak bölümlerinde, Kaliforniya'da ise teknoloji ve tatil eşyalarının satıldığı stantlarda yaşandığı belirtildi. Ancak bu yoğunluğun geçtiğimiz yıllara göre çok düşük olduğu kaydedildi. Haberde 'Black Friday' çılgınlığının artık popülerliğini kaybettiği yorumuna yer verildi. GEÇTİĞİMİZ YILLARDAN WALMART'TAN GÖRÜNTÜLER