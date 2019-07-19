ABD Temsilciler Meclisi, federal asgari ücreti 7.25 dolardan 15 dolara çıkartacak yasa tasarısını onayladı. Çoğunluğun Demokrat Pati'de olduğu Temsilciler Meclisi'nin ardından söz konusu yasanın çoğunluğu Cumhuriyetçilerin elinde olan Senato tarafından onaylanması gerekiyor.

Asgari ücretin 15 dolara yükseltilmesi bir süredir tartışılıyordu ancak Cumhuriyetçi Parti bu artışa sıcak bakmıyordu. Ancak uzmanlar yine de Senato'da bir sürpriz yaşanabileceğini belirtiyor. Bunun nedeni ise 2020'de başkanlık seçimi olması. ABD'de yaklaşık 30 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor. Bunların önemli bir kısmını da gençler oluşturuyor. Cumhuriyetçi Parti asgari ücrette böyle bir artışın işten çıkarmalara yol açabileceğini savunuyor. Ancak seçim öncesinde asgari ücret artışına karşı çıkmaları oy kaybı yaşatabilir. Bu sebeple Senato'nun ne karar vereceği şimdiden büyük merak konusu olmuş durumda.

AMAZON KARARI KENDİSİ ALMIŞTI

Temsilciler Meclisi'nin onayladığı yasa tasarısı asgari ücretin bir günde artırılmasını değil şirketlere 6 yıllık bir geçiş süreci tanınmasını öngörüyor. Demokrat Parti'de giderek popülerleşen 'solcu' kesim asgari ücretin hemen artırılmasını talep etse de partinin 'merkezci' kanadı bir geçiş süreci belirlenmesinde ısrarcı oldu. Halihazırda ABD'de birçok şirket 15 dolarlık asgari ücret uygulamasına geçmiş durumda. Bu şirketlerin başında ise e-ticaret devi Amazon geliyor.

Çalışanlar da asgari ücretin artırılması konusunda seçim öncesi baskısını artırıtyor. Hizmet Sektörü Çalışanları Uluslararası Sendikası Başkanı Mary Kay Henry konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bütün başkan adaylarını tepeden aşğıya sınıyoruz. Eşitsizliklere son verilmesi için ücretleri artırmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'AMERİKA'NIN İŞÇİLERİ ZAMMI HAKEDİYOR'

Tabii Demokrat Parti bunu bir seçim stratejisi kapsamında alınmış bir karar olarak sunmuyor. Demokrat Partili Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Steny Hoyer sadece doğru olanı yaptıklarını belirtti. Bir başka Demokrat Partili, Temsilciler Meclisi Başkanı Nacy Pelosi de iş örgütleri liderleriyle düzenlediği basın toplantısında "Amerika'nın işçileri zammı hakediyor" dedi. Pelosi bunun ardından kucağına bir kız çocuğunu alarak "İşte hepsi bununla alakalı...Hepsi aileyle alakalı" açıklamasında bulundu.

DÜZENLİ ÇALIŞANLARDA AYLIK GELİR EN AZ 3000 DOLARA YAKLAŞIR

ABD'de federal asgari ücret en son 10 yıl önce yükseltilmişti. Ancak eyaletlerin federal limitin altına düşmemek kaydıyla kendi asgari ücretlerini belirleme yetkisi bulunuyor. ABD'de Türkiye'den farklı olarak ücretler aylık değil saat üzerinden hesaplanıyor. Eğer asgari ücret saatlik 15 dolara çıkarılırsa Günde 9 saat mesai yapan ve haftanın 5 günü çalışan bir asgari ücretli ayda 2970 dolar kazanacak.