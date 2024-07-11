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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD bütçesi açık verdi - İş-Yaşam Haberleri

        ABD bütçesi açık verdi

        ABD'de federal hükümetin bütçe açığı haziranda 66 milyar dolarla beklentilerinin altında gerçekleşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 22:29 Güncelleme: 11.07.2024 - 22:29
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        ABD Hazine Bakanlığı'nın, haziran ayına ilişkin bütçe dengesi raporuna göre, 1 Ekim 2023'te başlayan ve 30 Eylül 2024'te sona erecek 2024 mali yılının haziran ayında, federal hükümetin bütçe açığı 66 milyar dolar olarak hesaplandı.

        Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında 228 milyar dolar bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığında, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 71 gerileme kaydedildi.

        Bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi ise bu dönemde bütçenin 71,2 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi.

        Hükümetin gelirleri, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11 artışla 466 milyar dolara çıkarken, harcamaları yüzde 18 azalarak 532 milyar dolara geriledi.

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        Ülkede, 2024 mali yılının 9'uncu ayı olan haziran itibarıyla toplam bütçe açığı ise geçen yılın aynı dönemine oranla yaklaşık yüzde 9 azalışla 1,3 trilyon dolar oldu.

        Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde 1,4 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

        Mali yılın ilk 9 ayındaki harcamalar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,5 artarak 5 trilyon dolara çıkarken, gelirler yüzde 10 artışla 3,8 trilyon dolara ulaştı.

        ABD'nin bütçe açığı, 2023 mali yılında bir önceki yıla göre yüzde 23 artarak 1,7 trilyon dolara yükselmişti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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