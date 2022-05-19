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ABD piyasalarında dün enflasyon ve resesyon korkuları yaklaşık 2 yılın en sert düşüşüne yol açtı. Dow Jones yüzde 3.57 düşüşle 31.490 puana geriledi. Böylece, Dow Jones endeksi Haziran 2020'den bu yana en büyük düşüşü gösterdi.

S&P 500 endeksi de yüzde 4.04 azalışla 3.923 puana indi ve 2020'den bu yana en büyük düşüşü kaydetti. Teknoloji şirketlerinin yer aldığı Nasdaq bileşik endeksi ise yüzde 4.73 kayıpla 11.418 puana indi.

Dow Jones son 1 ayda yüzde 9.8 gerilerken, söz konusu dönemde Nasdaq yüzde 16.16, S&P 500 ise yüzde 12.07 düştü.

ENFLASYON BEKLENTİNİN ÜZERİNDE

Son haftalarda borsalardaki düşüşte artan enflasyon sebebiyle Fed'in daha agresif sıkılaşma adımları atacağı ve bunun bir resesyona yol açabileceğine yönelik endişeler etkili oldu. ABD'de yıllık enflasyon mart ayında yüzde 8.5 ile 40 yılın zirvesine çıkarken, geçen hafta açıklanan verilere göre nisanda yüzde 8.3'e geriledi. Ancak bu oran yine de yüzde 8.1'lik piyasa beklentisinin üzerinde kaldı.

Bu gelişmelerin ışığında Fed son 2 toplantısında sırasıyla 25 ve 50 baz puanlık faiz artırımına gitti.

'DAHA AGRESİF' HAREKET EDEBİLİR

Fed Başkanı Jerome Powell 2 gün önce yaptığı son açıklamada Enflasyonu düşürecek araçlara ve kararlılığa sahip olduklarını vurgulayarak, "Enflasyonun net ve inandırıcı bir şekilde düştüğünü görmemiz gerekiyor ve bunu görene kadar zorlamaya devam edeceğiz" dedi. Powell, enflasyon baskılarının azaldığına ve enflasyonun düştüğüne dair net ve ikna edici kanıtlar görmeleri gerektiğini belirterek, "Bunu göremezsek, o zaman daha agresif hareket etmeyi düşünmemiz gerekecek" diye konuştu.

Powell'ın gerekirse daha agresif hareket edebilecekleri mesajını vermesiyle borsalarda zaten satış baskısı olurken ABD'de dün 2 perakende devinin yayımladığı bilançolar alevlenen enflasyon endişelerine adeta benzin döktü.

ENFLASYON KÂRLARI DÜŞÜRDÜ

ABD'nin en büyük perakende zinciri Walmart ilk çeyrekte satış gelirlerinin yüzde 2.4 artarak 141.6 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Ancak firmanın kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 düşüşle hisse başına 1.30 dolar oldu. Walmart CEO'su Doug McMillon sonuçlarla ilgili yaptığı değerlendirmede "Sonuçlar beklenmedik ve olağandışı ortamı yansıtıyor. ABD'deki enflasyon seviyesi, özellikle de gıda ve enerjideki artışlar, marj ve faaliyet giderleri üzerinde beklediğimizden fazla baskı yarattı" ifadelerini kullandı.

PAHALI ÜRÜNLER STOKTA KALDI

Walmart'ın ardından bir başka perakende devi Target da benzer şekilde ilk çeyrekte satışlarının yüzde 4 artmasına rağmen net kârının yüzde 52 düştüğünü açıkladı. Target CEO'su Brian Cornell de "Düşük kârlılığa yol açan beklenmedik yüksek maliyetlerle karşılaştık" değerlendirmesinde bulundu. Target'dan yapılan açıklamaya göre tüketiciler artan enflasyon nedeniyle televizyon gibi daha pahalı ürünleri daha az almaya başladı. Stoklarda kalan ürünler zarar olarak yazıldı.

Bu iki devin artan enflasyon sebebiyle kârlılıklarının beklenmedik seviyede düşmesi tüm sektörler ve ekonomiye yönelik durgunluk endişelerini besledi. Bu da borsalarda satışları beraberinde getirdi.

ASYA BORSALARINDA GERİLEME

Dünyanın en büyük ekonomisindeki endişeler Asya piyasalarında da yankılandı. Halihazırda koronavirüse karşı sıfır tolerans politikası kapsamında alınan önlemler sebebiyle Çin'de büyüme tahminleri indirilirken ABD'den gelen taze endişeler Hong Kong Borsası'nda Hang Seng endeksinin yüzde 2.4 düşmesine sebep oldu. Tokyo Nikkei endeksi ise yüzde 1.9 düştü.