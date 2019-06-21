ABD Başkanı Trump: İran'a yönelik saldırıyı durdurdum

ABD Başkanı Trump, " İran konusunda acelem yok, bu geceden itibaren İran'a yaptırımlara daha fazlası eklenecek. İran'a yönelik saldırı 10 dakika öncesinde durdurdum. Saldırı bir İHA'nın düşmesine orantılı yanıt olmayacaktı. İran asla nükleer silah sahibi olamayacak. 3 nokta vurulacaktı, 150 kişinin ölebileceği söylendi. Acelem yok, ordumuz hazır ve dünyanın en iyisi" dedi.