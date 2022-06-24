Biden'a verilen talimat listesi ortaya çıktı

Ortaya çıktı... Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden yanlışlıkla kendisine verilen talimat listesini ifşa etti - Güncel haberler

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Son günlerde gaflarıyla gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden'ın, dün düzenlendiği toplantıda kendisine verilen talimat listesi kameralara yansıdı.

Beyaz Saray'ın Roosevelt Odası'nda valiler, işçi liderleri ve özel şirket temsilcileriyle görüşen Biden'ın elindeki kağıt parçasında kendisine verilen talimatların olduğu görüldü.

Beyaz Saray yetkilileri tarafından Biden'a verilen kağıtta, Biden'ın madde madde ne yapması gerektiği yazıyor.

Kameralara yansıyan kağıtta şu maddeler yer alıyor:

"Roosevelt Odası'na sen gireceksin ve katılımcılara merhaba diyeceksin, sen oturacaksın, basın mensupları gelecek, sen 2 dakika brifing vereceksin, basın mensupları odadan çıkacak, Liz Schuler'e sen bir soru soracaksın, sen katılımcılara teşekkür edeceksin, sen odadan çıkacaksın."

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.