ABD Başkanı Biden'ın seçim konuşması, Filistin destekçisi protestocu tarafından kesildi: "Sen bir diktatörsün"

ABD Başkanı Biden'ın seçim konuşması, Filistin destekçisi protestocu tarafından kesildi: "Sen bir diktatörsün"

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ABD Başkanı Joe Biden'ın dün Georgia eyaletinde yaptığı seçim konuşması, Filistin yanlısı bir eylemci tarafından kesildi.

BREAKING: Joe Biden interrupted by Palestine solidarity activists during his campaign rally in Atlanta, GA.



Protesters demanded an immediate ceasefire, end to aid to Israel, and to end the Georgia International Law Enforcement Exchange GILEE, where U.S. police are trained by… pic.twitter.com/F5SPBsSLXU — BreakThrough News (@BTnewsroom) March 10, 2024

Eyaletin başkenti Atlanta'daki Pullman Yards'ta miting düzenleyen Biden, konuşmasına başladıktan kısa bir süre sonra gösterici devreye girdi.

Sosyal medyada yayımlanan videoda kimliği belirsiz bir kişinin "Sen bir diktatörsün. Soykırım Joe" diye bağırıyor. Protestocu sözlerini "Binlerce Filistinli öldü. Çocuklar ölüyor" diye sürdürüyor.

Eylemcinin bunun ardından Gizli Servis ajanları tarafından mitingden çıkarıldı. Gizli Servis'in müdahalesi sırasında Biden'ı dinleyen kalabalık "4 yıl daha" sloganı attı.

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Newsweek'in haberine göre Biden bunun ardından protestocuya "kızgın olmadığını" söyledi. ABD Başkanı, "Haksız yere mağdur olan çok sayıda Filistinli var" diye konuştu.

SALDIRILARDA ÖLÜ SAYISI 30 BİNİ AŞTI

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı 31 bin 45'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada yaralı sayısının 72 bin 654'e çıktığı bildirildi.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.